Lo sfottò raffinato di Rabiot dopo il gol che ha tolto il primo posto all'Italia in Nations League Adrien Rabiot ha segnato due gol a San Siro in Italia-Francia e ha regalato il primato in Nations League alla sua nazionale. Dopo la partita Rabiot ha celebrato la doppietta con un'immagine particolare, che esprime bene i suoi sentimenti.

A cura di Alessio Morra

All'Italia poteva anche bastare perdere con un gol di scarto contro la Francia per mantenere il primato in Nations League, e invece a San Siro è finita 3-1. Les Bleus si sono imposti grazie a una doppietta di Adrien Rabiot, ritornato in nazionale nonostante un avvio di stagione non troppo brillante. L'ex calciatore della Juventus dopo la partita si è tolto anche un piccolo sfizio, perché Rabiot sui social ha postato una foto o meglio un'immagine, un meme, con la quale ha fatto capire di aver provato una gioia particolare, forse doppia, per essere stato decisivo contro l'Italia.

Cinque anni alla Juventus, poi l'addio

Rabiot è un nome noto del calcio, in Italia ancora di più avendo vestito per cinque stagioni la maglia della Juventus. Con i bianconeri ha vinti quattro trofei. I primi anni non sono stati straordinari, ma poi pian piano si è affermato e si è fatto apprezzare dalla tifoseria bianconera. Ma la scorsa estate c'è stato l'addio. Un addio non certo fragoroso, ma nemmeno senza strappi.

Perché Rabiot, come nel 2023, è arrivato in scadenza di contratto a giugno, ma stavolta non è riuscito a trovare l'accordo con il club bianconero: le parti si sono separate. Il francese ha fatto un po' di fatica a ricollocarsi e in autunno ha detto sì al Marsiglia, con il quale è tornato a giocare in Ligue 1 dopo diverse stagioni.

La doppietta all'Italia in Nations League

In virtù della sua esperienza italiana, senz'altro era prevedibile che Rabiot sentisse particolarmente Italia-Francia. Chissà se quella grinta extra gli ha dato ulteriore forza a San Siro dove ha segnato due gol, una doppietta che ha dato ai transalpini il primato del girone, e ha spedito l'Italia al secondo posto.

Vegeta e la vendetta di Rabiot in Italia-Francia

Doppietta pesante. Rabiot è un centrocampista che segna, sì, ma fino a domenica sera aveva solo 4 gol con la Francia, uno solo realizzato negli ultimi due anni (contro Gibilterra). E quella doppietta deve aver dato un piacere particolare a Rabiot, che lo ha celebrato postando sui social un'immagine, o meglio un meme, quello di Vegeta, uno dei personaggi di Dragon Ball, definito freddo e vendicativo.

E sui social ormai il suo meme si usa quando si vuole fare riferimento a una vendetta. Quindi va da sé che pubblicando quell'immagine Rabiot vuole evidentemente significare il proprio gusto per l'aver siglato due reti all'Italia. Una piccola grande vendetta, ricercata ed elegante, dell'ex juventino.