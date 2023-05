Lo sfogo straziante di Vinicius, pubblica un video con gli insulti razzisti ricevuti: “È disumano” Vinicius non ci sta e denuncia con un video diffuso sui social tutti gli insulti razzisti ricevuti nel corso di questa stagione: “I comunicati stampa non funzionano più”

A cura di Ada Cotugno

La partita tra Valencia e Real Madrid è stata macchiata dagli insulti razzisti partiti dai tifosi presenti sugli spalti in direzione di Vinicius: l'attaccante dei Blancos in questa stagione è stato spesso vittima di episodi simili e ha deciso di denunciare la situazione attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Nel post il giocatore ha raccolto tutti gli insulti ricevuti nel corso di questo campionato su diversi campi in cui ha giocato, tutti di matrice razzista. "Ogni partita in trasferta è una spiacevole sorpresa. E in questa stagione ce ne sono state molte. Auguri di morte, pupazzi impiccati, molte urla criminali… Tutti registrati", ha commentato Vinicius, ormai stufo di non essere tutelato dalla Liga in queste situazioni. "Ma il discorso cade sempre su "casi isolati", "un tifoso". No, non sono casi isolati. Sono episodi continui distribuiti in diverse città della Spagna (e anche in un programma televisivo)".

Lo sfogo è straziante: contro il Valencia è la partita è stata sospesa per diversi minuti, con lo speaker che incitava i tifosi a terminare l'infinita sequenza di insulti rivolti al giocatore che poi è stato espulso per aver reagito in campo. Nel post partita è arrivato il duro commento di Carlo Ancelotti che ha condannato il comportamento degli spettatori e ha difeso a spada tratta il suo attaccante.

Nel post Vinicius ha lanciato un disperato appello: "Le prove sono nel video. Ora vi chiedo: quanti di questi razzisti hanno esposto i loro nomi e le loro foto sui siti web? Rispondo per semplificare: zero. Nessuno ha raccontato una storia triste o si è scusato pubblicamente. Cosa manca per criminalizzare queste persone? E punire sportivamente i club? Perché gli sponsor non fanno pagare la Liga? Le televisioni non si preoccupano di trasmettere questa barbarie ogni fine settimana?".

La situazione ormai è precipitata e per Vinicius serve un cambio di marcia radicale per tutelare i giocatori da comportamenti del genere: "Il problema è estremamente serio e i comunicati stampa non funzionano più. Nemmeno dare la colpa a me per giustificare atti criminali funziona. Non è calcio, è disumano".