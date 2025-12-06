Lo sfogo di Vanoli che spiega bene la crisi della Fiorentina: “Ma quanta paura abbiamo?”

Lo sfogo di Paolo Vanoli che spiega bene la crisi della Fiorentina: “Ma quanta paura abbiamo?”. La sconfitta della Viola contro il Sassuolo è l’ottava in campionato e i gigliati non riescono a staccarsi dall’ultimo posto.

"Ma quanta paura abbiamo?". Una frase, pronunciata dall'allenatore Paolo Vanoli, che racchiude il momento difficilissimo che la Fiorentina sta attraversando dall'inizio della stagione e che non sembra avere una fine imminente. La sconfitta per 3-1 in casa del Sassuolo è l'ottava in campionato: la Viola non ha ancora vinto in questa Serie A 2025-2026

A riportare questa frase del tecnico gigliato è stata Federica Zille di DAZN: un pensiero sviluppato a voce alta da parte di Vanoli nei pressi della panchina che rende ancora meglio l'idea della situazione che sta vivendo la squadra toscana.

Il momento nero della Fiorentina continua senza tregua. Anche a Sassuolo è arrivata una nuova sconfitta, l’ottava in 14 giornate, e i segnali di ripresa restano assenti. I numeri evidenziano una situazione allarmante: zero vittorie in campionato e un atteggiamento dei giocatori che appare quasi rassegnato. Neppure il cambio di allenatore ha portato la tanto attesa svolta, e Vanoli non è riuscito a invertire la rotta. L’incubo retrocessione in Serie B si fa sempre più concreto.

Alla vigilia il tecnico viola aveva parlato così dell'impegno del Mapei Stadium e delle prossime partite della Fiorentina: "È cominciato un mese importante per noi, i tifosi ci stanno dimostrando grande attaccamento, è stato così anche domenica scorsa a Bergamo dove c'è stato un momento molto significativo. Adesso sta a noi trascinare loro".

