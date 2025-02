video suggerito

Lo sfogo di Claudio Ranieri non resterà tale, lettera formale di protesta della Roma all’Uefa Dopo il feroce sfogo di Claudio Ranieri contro l’arbitro Stieler e il designatore Rosetti per una direzione pessima di Porto-Roma in Europa League, il club giallorosso ha deciso per la mossa formale: i Friedkin hanno pronta una lettera di protesta per l’UEFA. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

Claudio Ranieri non resterà solo nel suo sfogo dopo la partita di andata di playoff di Europa League contro il Porto in cui ha lamentato una condotta arbitrale a dir poco deleteria contro la Roma. A 48 ore dal 90′ e dalle parole del proprio tecnico la società giallorossa ha deciso di compiere il passo successivo: lettera formale di protesta all'Uefa per tutelare i diritti del club in Europa.

Porto-Roma è finita 1-1 ma anche con le dure parole in conferenza stampa di mister Ranieri che ha scaricato tutta la propria frustrazione sull'operato arbitrale e sulle scelte da parte di Rosetti, designatore Uefa: l'arbitro tedesco Tobias Stieler non è stato ritenuto all'altezza della situazione a tal punto che il club giallorosso ha maturato la decisione di non lasciar cadere quanto accaduto all'Estádio do Dragão. Nelle prossime ore verrà inoltrato al quartier generale dell'UEFA un atto formale per manifestare il disappunto della società rispetto alla gestione del match e degli episodi controversi.

Claudio Ranieri non resterà da solo: i Friedkin hanno deciso di schierarsi al suo fianco avvallando tutte le proteste di ieri del tecnico giallorosso contro l'arbitro della gara con il Porto e che non ha risparmiato nemmeno il designatore internazionale, l'italiano Rosetti, reo di aver commesso il peccato originale di aver dato ad un fischietto inadatto una partita delicatissima. Ora spetterà all'Uefa dare delle spiegazioni esaurienti visti i fatti contestati in modo più che circostanziato

Le accuse di Ranieri a Stieler e Rosetti nel post di Porto-Roma

La rabbia di Ranieri poggia su diverse considerazioni oggettive: le statistiche dicono che Stieler sia un arbitro "casalingo", sempre a favore dei padroni di casa e anche col Porto lo ha dimostrato. Questa la prima lamentela di Ranieri che poi ha puntato il dito a Rosetti: "non capisco come possa averlo designato a questa partita", ha detto in conferenza per poi evidenziare un episodio chiave: la ritardata sostituzione richiesta dalla Roma malgrado due rimesse laterali, per poi vedere il Porto segnare il pareggio. Alla fine, di fronte ai giocatori che stavano protestando lo stesso Ranieri li ha allontanati uno ad uno, non per fairplay: "L'arbitro non meritava nemmeno il nostro saluto".