Lo Scudetto del Napoli sulla stampa estera: tra Conte, McTominay e Lukaku spuntano le lacrime di Lautaro Il 4° Scudetto del Napoli sulle prime pagine della stampa estera ha protagonisti ben precisi: Conte, il tecnico degli scudetti, McTominay lo scozzese rifiutato dalla Premier, e bomber Lukaku. Ma c'è anche spazio per celebrare il trionfo tricolore attraverso la cocente delusione dell'Inter, nella figura di uno sconsolato Lautaro Martinez.

A cura di Alessio Pediglieri

Celebrazioni in tutto il mondo per il quarto Scudetto del Napoli conquistato a conclusione di una eroica cavalcata con l'Inter, tenuta alla fine a distanza di un solo punto. Quanto è bastato per gli uomini di Conte e per la società di De Laurentis di prendersi l'intera scena sportiva per una notte, non solo in Italia perché anche sulle prime pagine delle principali testate estere, sportive e non, tutti hanno esaltato un successo dai contorni unici: dal trionfo dell'eterno Antonio Conte, agli applausi per McTominay eletto miglior giocatore della Serie A, fno alle celebrazioni per Lukaku. Passando per le immagini strazianti di un Lautaro Martinez inconsolabile sulla panchina dell'Inter a Como.

McTominay, da "scarto" a "MVP" in Serie A

Il successo per lo Scudetto del Napoli ha trovato enorme risalto sulle edizioni online dei principali quotidiani internazionali, sportivi e non. Tre nomi su tutti hanno catalizzato l'attenzione generale: il condottiero Antonio Conte, la sorpresa di Scott McTominay e il bomber belga Romelu Lukaku. Sono stati loro i simboli decretati dai giornalisti di tutto il mondo per il quarto titolo nella storia partenopea. Il gol del centrocampista scozzese, straordinario mattatore stagionale con i suoi 13 gol e 6 assist, è stato scelto da molti come l'immagine principale del trionfo del Napoli. Il Daily mail ha aperto con il significativo titolo di "Da scarto a MVP", a sottolineare come McTominay fosse stato lasciato andare in modo troppo frettoloso da parte del Manchester United, sotto la costante insistenza di Conte di volerlo a Napoli.

Scudetto Napoli: Conte "Risorto", è il "tecnico dei Record"

Proprio Conte è stato tra i più presenti nei vari lanci in prima pagina per celebrare lo Scudetto. In Spagna, Marca, ha esaltato "il folle entusiasmo per le strade di Napoli", per poi applaudire il tecnico: "La resurrezione di Conte" senza dimenticare Lukaku, autore del 2-0 della certificazione tricolore contro il Cagliari, al quale è stata dedicata foto e apertura principale in Belgio su HNL "Dopo essere stato dato per spacciato tante volte: come Romelu Lukaku è risalito in campo per regalare il titolo al Napoli" per poi dedicare ulteriori pezzi sull'abbraccio tra il giocatore e il tecnico.

Anche dall'altra parte del mondo in Brasile, come O'Globo, ci si è soffermati prepotentemente sulla figura dell'allenatore del Napoli, Antonio Conte autentico deus ex machina del quarto titolo per gli azzurri ed ennesimo trionfo in carriera per lui: "Il tecnico dei record" è un titolo che non lascia spazio ad interpretazioni.

Scudetto Napoli: le lacrime di Lautaro sulle prime pagine argentine

Chi ha potuto, si è preso un "pezzo" di merito per il titolo conquistato dal Napoli, come nel caso dei francesi che su L'Equipe hanno ricordato che tra i calciatori tricolori c'era anche Kvara, oggi fenomeno al Psg di Luis Enrique: "Napoli di nuovo re d'Italia". O come in Argentina, patria di Maradona e non solo, con TyCSports che esalta il "cholito" ("E' il Napoli di Gio Simeone, campione d'Italia") e dove spunta anche l'altra faccia della medaglia, dell'Inter del "Toro" Martinez. Tra le prime pagine tinte d'azzurro, non sono sfuggite le lacrime di Lautaro, davanti alla delusione di aver perso il titolo all'ultima giornata.

Che hanno preso parte dei titoli d'apertura: "L'Inter di Lautaro Martinez ha vinto contro il Como ma il Napoli ha trionfato in Serie A", scrive TNTArgentina così come il Clarin che celebra gli azzurri, passando dai nerazzurri: "Il Napoli ha conquistato la gloria, poco gli è importato della vittoria dell'Inter sul Como".