Lautaro Martinez scoppia in lacrime prima della fine di Como-Inter, è la resa: poi fa il capitano Lautaro Martinez piange nel finale di Como-Inter dopo aver detto addio allo Scudetto. Lacrime per il centravanti, visibilmente provato.

A cura di Marco Beltrami

Lautaro Martinez ha provato a resistere ma non ce l'ha fatta. Il bomber e capitano dell'Inter nel finale del match contro il Como si è lasciato andare alle lacrime. Una vittoria inutile quella della sua squadra che si è arresa dunque al Napoli campione d'Italia grazie al successo sul Cagliari. Grande scoramento da parte del "Toro" e anche di alcuni suoi compagni, visibilmente provati. Nonostante tutto poi dopo il fischio finale Lautaro e gli altri giocatori si sono allenati sul campo del Sinigaglia.

Lautaro Martinez piange in panchina nel finale di Como-Inter

Simone Inzaghi ha preferito tenere a riposo Lautaro Martinez per il match di Como. Una carta da giocarsi a gara in corso e da non sovraccaricare in vista della finale di Champions. L'argentino ha seguito la gara con grande trasporto, insieme agli altri compagni pronti a subentrare. Un occhio anche a quello che accadeva a Napoli, con le brutte notizie per la sua Inter. Con il passare dei minuti le speranze si sono bruciate e le telecamere di DAZN hanno registrato la commozione di Martinez.

Si è portato le mani sul volto coprendosi il visto Lautaro, che per diversi secondi è rimasto impietrito in panchina fino al fischio finale e alla fine dei giochi. L'argentino si è subito avvicinato ai compagni e ha cercato di consolarli ad uno ad uno, provando a tirare da su il loro morale. Scene da capitano vero per Lautaro Martinez che non si è fermato lì. Dopo essere andato sotto il settore ospiti con tutto il gruppo, il terminale offensivo della squadra di Inzaghi non ha perso tempo.

Lautaro Martinez si è allenato subito dopo la partita

Lautaro Martinez insieme agli altri giocatori che non si erano allenati, come da copione si è allenato sul terreno di gioco del Sinigaglia. Una procedura consueta, ma che poteva anche saltare alla luce dello stato d'animo della squadra e della concomitante festa del Como. Eppure Martinez si è mostrato un professionista esemplare.