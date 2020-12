Si avvicina la fine del 2020 e anche la nuova sessione di mercato invernale. Una parentesi che sarà la prima ad avere una sorta di ‘normalità' post Covid dopo quella estiva vissuta sul filo della fine dello scorso campionato e l'inizio dell'attuale. In questo periodo molti club si daranno da fare per mettere in sesto qualche colpo importante, cercando un miglioramento complessivo dopo le problematiche che il calcio post coronavirus ha evidenziato. Tanti i nomi, molte le idee, pochi i soldi. Ed è per questo che, conti alla mano, avrà ragione chi riuscirà a trovare il classico coniglio nel cilindro low cost senza spendere cifre oggi insostenibili.

Tra i nomi più caldi che alimentano sogni e gossip ci sono sempre quelli legati al ruolo dell'attaccante, colui che tutto può e tutto deve nell'immaginario del tifoso: se c'è da acquistare un calciatore dev'essere qualcuno che fa gol, prima ancora di coloro che – da un punto di vista tattico – sarebbero forse più utili, in altri reparti. Così ecco ritornare in auge i vari Gervinho, Giroud, Pinamonti, Milik e Llorente. Quest'ultimo potrebbe anche essere protagonista di un clamoroso ritorno.

L'uomo mercato d'area di rigore, in questi giorni è proprio lui Fernando Llorente, ‘dimenticato' nel Napoli di Gattuso anche a causa di non perfette condizioni fisiche che hanno impedito all'attaccante di approfittare delle forzate assenze di Insigne, Osimhen e Mertens. Oltre a Milik fuorirosa. Al di là del suo mancato utilizzo, lo spagnolo – che è in scadenza di contratto – ha comunque un buon mercato interno e tre pretendenti alla finestra: Sampdoria, Milan e Juventus.

Sampdoria e Milan tra le pretendenti

Le prime due hanno necessità di trovare alternative a due bomber di razza ma logorati da tante primavere in area di rigore: Fabio Quagliarella e Zlatan Ibrahimovic. Per Ranieri e Pioli i due attaccanti restano le prime scelte su cui costruire la propria fase offensiva, ma una possibilità di un rincalzo importante non guasta. Dunque, un tentativo lo faranno a gennaio sondando De Laurentiis.

La pista Juventus, il ritorno dopo cinque anni

Più complicata la pista che porta alla Juventus, altra squadra che sta valutando l'inserimento offensivo di un ulteriore elemento e Fernando Llorente, al pari di Alvaro Morata potrebbe essere un'ottima intuizione di ‘rientro' in bianconero. Lo spagnolo aveva già vestito i colori della Juve tra il 2013 e il 2015 con fasi alterne: 92 presenze, 27 gol e 10 assist. A distanza di cinque anni potrebbe tornare, sempre che il Napoli accondiscenda ad un eventuale passaggio già a gennaio.