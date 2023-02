Llorente annuncia il ritiro in TV, giocherà nella Kings League: nel futuro poi un altro sport Fernando Llorente ha deciso di ritirarsi ufficialmente dal calcio giocato. Oltre alla suggestione immediata della Kings League di Piqué, c’è un altro sport ad attenderlo.

A cura di Marco Beltrami

La carriera di Fernando Llorente è arrivata al capolinea. Il 26 febbraio il “Re Leone” spegnerà 38 candeline sulla torta, con una certezza: quella che non giocherà più a calcio a livello professionistico. L’attaccante spagnolo infatti ha deciso di ritirarsi per iniziare così una nuova fase della sua vita. In questa ci sarà ancora lo sport, visto che Llorente entrerà a far parte di un torneo molto popolare, ovvero la Kings League. Ma non solo.

Nell'immediato Llorente si sta confrontando con una nuova esperienza da commentatore, come confermato dalla sua partecipazione a Movistar Plus, prima di PSG-Bayern Monaco. Un'occasione questa per confermare la sua volontà di ritirarsi definitivamente dopo una stagione vissuta aspettando un'offerta che non è mai arrivata. Dopo la conclusione della parentesi all'Eibar infatti, Llorente era rimasto svincolato e si era anche proposto al Real Madrid come sostituto di Benzema.

Alla fine però "Nando" non ha trovato nessuno pronto a puntare su di lui in campo e quindi ecco i titoli di coda. La sua carriera si chiude con più di 650 partite da professionista con circa 200 gol all'attivo. Cresciuto nell'Athletic Bilbao vi è rimasto fino al 2012-2013 collezionando partite importanti e reti: centravanti forte fisicamente, ma anche con doti tecniche importanti ha potuto dare il suo contributo anche alla nazionale, vincendo il titolo mondiale in Sudafrica nel 2010 e gli Europei successivi. L’ultima grande soddisfazione è stata l’Europa League con il Siviglia, con le altre esperienze con Swansea, Tottenham, Napoli, Udinese e appunto Eibar.

Può essere più che soddisfatto dunque della sua vita calcistica Fernando Llorente che ha dichiarato: "Sono felice e contento. Sono disoccupato da otto mesi da quando ho lasciato l'Eibar a giugno e vedo cosa mi piace ora che ho lasciato il calcio. Non mi vedrete più? No, no. Ho tutto chiaro davanti a me".

E davanti a lui c'è già la Kings League, ovvero il popolare campionato di calcio a sette fondato da Gerard Piqué e Ibai, in cui giocano altri calciatori, e popolarità del mondo dei social e dello streaming. Proprio in occasione di un intervento in diretta in una delle trasmissioni del torneo, Llorente si è detto pronto a scendere in campo già nelle prossime settimane, prima della Final Four del 26 marzo. E poi? Dopo il pallone, Llorente vuole dare sfogo ad un'altra passione sportiva, quella per il padel: "In futuro cercherò di fare sport, e giocare a Padel". Già nei mesi scorsi d'altronde sui social si è mostrato alle prese con la racchetta.