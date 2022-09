L’Italia vince i Mondiali di Subbuteo, a Roma Belgio battuto in finale A Roma l’Italia ha vinto i Mondiali di calcio da tavolo. Nella categoria Open gli Azzurri hanno sconfitto in finale il Belgio per 2-1. L’Italia ha fatto incetta di medaglie in diverse categorie.

A cura di Alessio Morra

L'Italia non disputerà i Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva. Ma c'è un'Italia che invece vince i Mondiali di Calcio da tavolo. Gli azzurri nella categoria Open si sono imposti a Roma nella finale della World Cup contro il Belgio. Tre giorni di gare emozionante, tese e belle nella competizione che ha riguardato il calcio da tavolo e il Subbuteo, che ha visto l'Italia grande protagonista nelle diverse categorie della competizione, che ha visto ai nastri di partenza ben 26 nazioni.

A Cinecittà World è stato organizzato dalla Federazione sportiva italiana calcio da tavolo, in collaborazione con il Settore nazionale Subbuteo, sotto l'egida della Federazione Internazionale calcio e sport da tavolo la Coppa del Mondo 2022. Nel torneo Open l'Italia si è imposta ed è diventata Campione del Mondo. Gli Azzurri hanno sconfitto per 2-1 il Belgio.

La compagine guidata dal c.t. Lamberti e composta da Colangelo, Ciccarelli, Bertelli, Bari, La Torre e Cubeta ha avuto un percorso splendido. Dopo aver dominato il raggruppamento, ha battuto 2-0 l'Inghilterra nei quarti e 3-1 Malta in semifinale prima di piegare i ‘Diavoli Rossi'. Medaglia di bronzo per la Grecia.

La finale del torneo ‘Veteran' è stata invece vinta dalla squadra di Malta che ha sconfitto per 2-1 proprio l'Italia. La Francia invece ha vinto il torneo femminile, con un gol nei tempi supplementari, un gol che ha chiuso i giochi, il cosiddetto ‘Golden Gol'. Un remake visto che le francesi hanno battuto l'Italia. Mentre a livello Under 20 gli Azzurri si sono imposti battendo nell'ultimo atto la Grecia, che si è rifatta vincendo invece il torneo Under 16.