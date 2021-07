L'Italia Under 21 si gioca la qualificazione ai quarti di finale degli Europei 2021 nell'ultima giornata della fase a gironi, nella partita contro la Slovenia.Dopo il pareggio all'esordio contro la Repubblica Ceca e lo 0-0 contro la Spagna, gli Azzurrini di Nicolato sono in classifica al terzo posto con 2 punti, alle spalle delle stesse Furie Rosse e della Repubblica Ceca che è seconda in virtù della differenza reti favorevole. All'Italia Under 21 non resta altro da fare che vincere contro la Slovenia a prescindere dal risultato tra Spagna e Repubblica Ceca nell'ultimo turno del Gruppo B.

La classifica del gruppo B, Italia terza

Gli Azzurrini hanno il destino nelle proprie mani. Al momento a comandare la classifica del Gruppo B è la Spagna con 4 punti, seguita dalla Repubblica Ceca e dall'Italia con 2. Chiude la Slovenia con 1 punto. Ovviamente nessuna delle quattro squadre è ancora certa del passaggio del turno e tutto si deciderà nell'ultima giornata: da regolamento saranno due le squadre prossime ai quarti di finale degli Europei.

L'Italia Under 21 si qualifica ai quarti degli Europei se…

Battendo la Slovenia, la formazione di Nicolato andrebbe a 5 punti in classifica. L'esito di Spagna-Repubblica Ceca quindi potrebbe portare i primi al comando del girone in caso di vittoria o pareggio (qualificando l'Italia come seconda), mentre in caso di successo dei cechi gli Azzurrini potrebbero chiudere il girone in testa e sarebbero proprio gli spagnoli a non qualificarsi.

L'Italia si qualifica ai quarti di finale degli Europei se batte la Slovenia. Con 5 punti gli Azzurrini supererebbero la fase a gironi a prescindere dall'esito di Spagna-Repubblica Ceca.

L'Italia si qualifica ai quarti di finale degli Europei se pareggia con la Slovenia (la squadra di Nicolato chiuderebbe il girone a quota 3 punti) e la Spagna batte la Repubblica Ceca (che rimarrebbe ferma a 2 punti).

L'Italia si qualifica ai quarti di finale degli Europei se pareggia con la Slovenia segnando almeno due gol (chiuderebbe il girone a quota 3 punti) a patto che Spagna-Repubblica Ceca finisca 0-0.

La differenza reti dell'Italia e quella della Repubblica Ceca resterà uguale in caso di pareggi in entrambi le partite. La squadra di Nicolato dovrà dunque cercare imporsi sui gol segnati segnando almeno due gol in più rispetto alla selezione ceca. In questo momento la Repubblica Ceca ha all'attivo due gol realizzati e due subiti, mentre l'Italia un gol fatto e uno subito. In caso di pareggio con un solo gol in più per l'Italia Under 21 rispetto alla Repubblica Ceca, gli Azzurrini finirebbero comunque eliminati per effetti della classifica Fair Play a causa delle numerose ammonizioni ed espulsioni rimediate fin qui nel corso della competizione.