Gli Europei Under 21 2021 si giocheranno in Ungheria e Slovenia. La 23a edizione del torneo continentale, inizialmente in programma nel giugno 2021, è stata in realtà ricollocata e divisa in due tranche dopo il rinvio degli Europei riservati alle nazionali maggiori a causa dell'emergenza Covid. La prima fase del Campionato Europeo Under 21 si terrà dal 24 al 31 marzo 2021, con la disputa di tutte le partite della fase a gironi. A seguire poi dal 31 maggio al 6 giugno 2021, andrà in scena la fase ad eliminazione diretta. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla formula e il regolamento del torneo.

Gironi Euro Under 21 2021

Al contrario di quanto accaduto nelle edizioni precedenti, a partecipare alla fase finale degli Europei Under 21 2021 saranno 16 nazionali. Il Comitato esecutivo dell'Uefa ha infatti deciso di aumentare il numero di partecipanti che fino all'edizione del 2019 è stato di 12 squadre. Le 16 compagini in gioco sono state già divise in 4 gironi. Le 4 squadre di ogni girone si affronteranno in gara unica dal 24 al 31 marzo 2021. Ad accedere ai quarti di finale e dunque alla fase ad eliminazione diretta saranno le prime e le seconde classificate di ogni raggruppamento.

Questi i 4 gruppi, con l'Italia di Nicolato inserita nel girone B con i campioni in carica della Spagna e la Slovenia, una dei due Paesi ospitanti:

Gruppo A : Ungheria (nazione ospitante), Germania, Romania, Olanda



: Ungheria (nazione ospitante), Germania, Romania, Olanda Gruppo B : Slovenia (nazione ospitante), Spagna (detentori), Repubblica Ceca, Italia



: Slovenia (nazione ospitante), Spagna (detentori), Repubblica Ceca, Italia Gruppo C : Russia, Islanda, Francia, Danimarca



: Russia, Islanda, Francia, Danimarca Gruppo D: Portogallo, Croazia, Inghilterra, Svizzera

Europei Under 21: fase ad eliminazione diretta

A qualificarsi dunque alla fase ad eliminazione diretta, che si terrà dal 31 maggio al 6 giugno 2021 (data della finale in programma allo Stadio Stožice di Lubiana), saranno 8 squadre che si affronteranno poi in gara secca. Già noto il tabellone del torneo con le prime classificate di ogni girone, che saranno considerate teste di serie e incroceranno il cammino inizialmente con le seconde, in gare secche. La prima del gruppo A affronterà la seconda del gruppo C, la prima del gruppo C affronterà la seconda del gruppo A, la prima del gruppo B, affronterà la seconda del gruppo D, e la prima del gruppo D affronterà poi la seconda di quello B. Le vincenti poi si incroceranno in semifinale, e così via fino alla finale.