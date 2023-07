L’Inghilterra trionfa a Euro U21 in finale contro la Spagna: Trafford para un rigore al 99′ L’Euripeo Under 21 incorona l’Inghilterra che spezza un digiuno durato 39 anni. Battuta la Spagna in finale con la parata decisiva di Trafford su un rigore al 99′

A cura di Ada Cotugno

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Europei 2023 Under 21 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Inghilterra trionfa agli Europei Under 21: i giovani Tre Leoni hanno rotto un digiuno lungo 39 anni battendo in finale la Spagna, un'altra delle grandi corazzate che si sono fatte largo nella finale giocata a Batumi, in Georgia.

Ma nella finale gli inglesi hanno fatto valere tutta la propria qualità. A decidere la partita è bastata la punizione di Cole Pamler alla fine del primo tempo: la deviazione decisiva però è stata di Curtis Jones, giovane talento del Liverpool, che ha spostato il pallone quel tanto che bastava per sorprendere il suo portiere avversario.

La tradizione di segnare almeno un gol in ogni partita nei 90 minuti è stata pienamente rispettata dall'Inghilterra, ma il dato più sorprendente è quello che riguarda la difesa. Gli inglesi si portano a casa l'Europeo di categoria senza aver mai subito una rete in sei partite, una statistica che sottolinea la grande solidità di una squadra guidata difensivamente dal gigante Levi Colwill, di proprietà del Chelsea ma che ha trascorso l'ultimo anno al Brighton di De Zerbi.

Il suo torneo è stato macchiato soltanto dal rigore causato al 96′ proprio contro la Spagna: all'ultimo secondo disponibile ha commesso un fallo su Abel Ruiz regalando alla Roja un rigore che avrebbe potuto riaprire tutto. Ma per sua fortuna Trafford ha parato il rigore dello stesso Ruiz e ripetuto qualche secondo più tardi su un rimpallo, diventando l'eroe della partita.

La sofferenza nei minuti finali non ha cancellato la grande gioia per la vittoria del torneo. L'Inghilterra si è creata un'autostrada verso la finale e anche contro la temibile Spagna è riuscita a non andare fuori strada. Dopo 39 anni i giovani Tre Leoni trionfano agli Europei Under 21 e si confermano ancora una delle principali potenze nelle competizioni giovanili in tutta l'Europa.

Per la Spagna c'è il grande rammarico del rigore fallito al 97′: dopo un grande cammino in questa competizione la Roja è caduta sul più bello e non è riuscita a completare l'opera con l'ultimo atto.