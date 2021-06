Il gol con cui Federico Chiesa ha sbloccato il risultato di Italia-Austria all'inizio del primo tempo supplementare del match dei quarti di finale degli Europei non soltanto ha tolto le castagne dal fuoco per gli azzurri, ma ha fatto registrare l'ennesimo record per la squadra allenata da Roberto Mancini.

Mai l'Italia era riuscita a realizzare una rete nei tempi supplementari in una partita dei campionati Europei. Sette volte gli azzurri erano arrivati a dover giocare il prolungamento in sfide ad eliminazione diretta nelle precedenti edizioni del torneo, ed altrettante volte erano rimasti a secco, così come i loro avversari tranne che in una occasione: l'unica di quelle sette partite in cui il gol lo avevano messo a segno questi ultimi era accaduto in una circostanza molto pesante, visto che si trattava della rete di David Trezeguet nella finale di Euro 2000 a Rotterdam, persa 2-1 contro la Francia grazie al golden gol del futuro juventino.

Le altre sei volte in cui i tempi supplementari si erano invece conclusi senza che nessuna delle due squadre segnasse partono dal 1968 (le sfide all'URSS, decisa dalla monetina, ed in finale alla Jugoslavia, che invece fu ripetuta col successo azzurro grazie ai gol di Riva e Anastasi, unica nostra vittoria agli Europei) per proseguire con la finale per il terzo posto contro la Cecoslovacchia nel 1980 (persa ai rigori) e la semifinale contro l'Olanda nel 2000 (vinta grazie allo strepitoso Toldo). Poi ancora i quarti di finale contro la Spagna nel 2008 (persi), i quarti contro l'Inghilterra nel 2012 (vinti) ed infine la sconfitta contro la Germania nei quarti agli ultimi Europei.

Ieri sera finalmente questo tabù è crollato, peraltro ben due volte, visto che al gol di Chiesa ha fatto seguito quello di Pessina. È un altro muro abbattuto dall'Italia di Mancini dopo il record di imbattibilità mondiale del proprio portiere e la striscia di 31 partite senza sconfitte, che ha fatto superare la leggendaria Nazionale di Pozzo. La speranza di tutti è che negli almanacchi – oltre ai primati – resti anche dell'argenteria a fine torneo.