Missione compiuta per l’Inter sul campo della Fiorentina. I nerazzurri nell’anticipo del venerdì della 21a giornata di Serie A si sono imposti 2-0, grazie ai gol di Barella e Perisic. Dopo lo 0-0 contro l’Udinese e il ko in Coppa Italia contro la Juventus, la squadra di Conte ritrova il sorriso e si porta momentaneamente al primo posto, con un punto di vantaggio sul Milan impegnato contro il Crotone. Resta al palo la Fiorentina, ferma al 12° posto con 22 punti.

Dragowski-Barella, botta e risposta vinto dal nerazzurro

L’Inter, senza lo squalificato Conte e con Stellini a farne le veci in panchina, è scesa in campo con la volontà di fare subito la partita. Dragowski, letteralmente eccezionale in apertura su una conclusione ravvicinata di Barella, non può far nulla sul secondo tentativo dell’ex Cagliari alla mezz’ora. Un tiro a giro che s’insacca alle sue spalle per l’1-0 in favore della squadra ospite. Con il passare dei minuti la Fiorentina cresce e trova il modo anche di rendersi pericolosa con una doppia occasione, che esalta le doti di Handanovic abile a deviare sulla traversa un tiro di Bonaventura e il tap-in di Biraghi.

Perisic chiude i conti, con il gol del 2-0

Se Conte perde l'acciaccato Vidal, sostituito da Gagliardini, Prandelli si gioca la carta Kouamé al posto dell'impalpabile ex Borja Valero. Gli ospiti però chiudono rapidamente il discorso con Perisic abile a finalizzare un’ottima accelerazione dell’imprendibile Hakimi. È il colpo del ko per la Fiorentina che prova a rispondere senza troppa convinzione, anche con l’esordio del colpo di mercato invernale Kokorin. Al contrario l’Inter sfiora a più riprese il tris con Lukaku (gol annullato per fuorigioco di Perisic), Perisic e Gagliardini.

Il tabellino di Fiorentina-Inter 0-2

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti (73′ Malcuit), Bonaventura, Borja Valero (46′ Kouamé), Amrabat, Biraghi (82′ Barreca); Eysseric (73′ Pulgar), Vlahovic (73′ Kokorin). All. Prandelli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (46′ Gagliardini), Perisic (80′ Darmian); Lukaku (89′ Pinamonti), Sanchez (62′ Lautaro Martinez). All. Conte (in panchina Stellini)

Ammoniti: Perisic (I), Amrabat (F), Martinez Quarta (F), Pulgar (F)

Marcatori: 31′ Barella, 52′ Perisic