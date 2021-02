Bartlomiej Dragowski ci ha messo poco per conquistare la scena in Fiorentina-Inter, anticipo del venerdì della 21a giornata di Serie A. L'estremo difensore polacco della Viola si è reso protagonista di una splendida parata su una conclusione quasi a botta sicura di Barella. Un riflesso eccezionale quello del numero 69 della compagine di Prandelli, destinato a rientrare tra gli interventi più belli della stagione.

L'Inter è partita molto forte nella sfida del Franchi contro la Fiorentina. La squadra nerazzurra ha provato a spingere con insistenza sin dal primo minuto, collezionando già in avvio una colossale palla gol. Al termine di un'azione condotta sulla destra, Barella in equilibrio precario si è ritrovato il pallone tra i piedi in posizione ottimale. Conclusione di prima intenzione ed eccezionale risposta di Dragowski. Il portiere ha negato il gol al centrocampista ex Cagliari che è rimasto per qualche secondo incredulo, di fronte all'intervento dell'avversario.

Tempo di reazione minimo da parte di Dragowski che ha dimostrato di avere un riflesso eccezionale. L'estremo difensore polacco che già era in volo verso la sua destra, si è accorto in tempo che il pallone calciato dal centrocampista dell'Inter era indirizzato in direzione opposta. Ecco allora la parata con il braccio di richiamo, da applausi considerando anche la forza impressa da Barella alla sfera da distanza ravvicinata. Solo applausi dunque per l'ultimo baluardo della Fiorentina che però poi 25′ più tardi non ha potuto nulla nel rinnovato duello con il mediano. Quest'ultimo infatti lo ha trafitto con un tiro a giro, che però il portiere coperto dai compagni non ha visto partite.