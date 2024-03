L’Inter rompe il silenzio su Acerbi: “Vogliamo quanto prima un confronto con lui” Dopo diverse ore di silenzio anche l’Inter fa sentire la sua voce sul caso Acerbi, il difensore nerazzurro che ha utilizzato un’espressione razzista nei confronti di Juan Jesus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Francesco Acerbi è stato escluso dalla Nazionale a causa dell'insulto razzista rivolto a Juan Jesus durante Inter-Napoli. Il calciatore ora rischia una lunga squalifica. Nell'attesa il club nerazzurro, che comanda saldamente in Serie A, con una nota pubblicata sul sito ufficiale e sugli account social, fa sapere che al più presto incontrerà il difensore e cercherà di capire esattamente cosa è successo.

Inter-Napoli del 2023-2024 passerà alla storia per quanto successo soprattutto tra questi due esperti difensori con Acerbi che ha usato un'espressione fortemente razzista nei confronti di Juan Jesus, che ha denunciato subito l'accaduto in campo all'arbitro La Penna, che ne ha preso atto. La partita è continuità, ironia della sorte è stato proprio il brasiliano a realizzare il gol dell'1-1. Le polemiche rapidamente sono montante, anche se lo stesso Juan Jesus, sbagliando, ha cercato di smorzarle, le polemiche. Come hanno fatto diversi tesserati nel dopo partita.

Ma ormai il caso era troppo grosso per scemare. La Procura Federale indagherà. Ma intanto Acerbi è stato escluso dalla Nazionale, non ci sarà nella tournée negli Stati Uniti. Acerbi si è presentato a Roma, ha parlato con Spalletti e dopo aver dato la sua versione dei fatti comunque è stato escluso – al suo posto ci sarà Mancini della Roma.

Poi è toccato all'Inter intervenire, il club ha pubblicato questo comunicato sui social e sul sito ufficiale: "FC Internazionale Milano prende atto del comunicato divulgato dalla FIGC in relazione ai fatti che hanno riguardato Francesco Acerbi durante la gara di ieri sera contro il Napoli, e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore alle prossime due amichevoli della Nazionale in programma negli Stati Uniti. FC Internazionale Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera".

Il silenzio dell'Inter si era notato, un'ulteriore nota stonata. Adesso l'intervento ufficiale. Il club, o meglio la società si riserva di prendere ogni tipo di decisione solo dopo aver parlato con il calciatore, alla ripresa degli allenamenti tra qualche giorno.