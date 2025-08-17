L’Inter può ora sbloccare l’affare Lookman: a sorpresa l’insperato aiuto arriva dall’Atalanta

I nerazzurri non hanno mai mollato la pista Ademola Lookman. Le cessioni programmate servono a finanziare l’affondo decisivo, ma a dare una spinta inattesa all’operazione è stata proprio l’Atalanta con l’acquisto di Zalewski, ufficialmente slegato alla trattativa per il nigeriano.

Il mercato entra nella fase decisiva e l'Inter torna a lavorare su Ademola Lookman, obiettivo mai realmente abbandonato nonostante le settimane di trattative per altri profili.

L'offerta nerazzurra da circa 45 milioni di euro non ha però convinto l'Atalanta, che continua a chiedere almeno 50 milioni più bonus, cifra che potrebbe toccare i 55 milioni. Un muro legato anche agli accordi con il Lipsia, che vanta una percentuale sulla futura plusvalenza. Marotta non sembra intenzionato a mollare e aspetta l'occasione giusta: o un rilancio immediato, o un passo indietro della Dea.

L'aiuto inatteso della Dea

Un passo avanti per l'operazione è arrivato in maniera sorprendente proprio dall'Atalanta. Come riportato da Fabrizio Romano, la Dea ha acquistato dall'Inter Nicola Zalewski per circa 17 milioni, dieci in più rispetto al prezzo del riscatto versato dai nerazzurri alla Roma solo poche settimane fa.

Ufficialmente si tratta di due trattative indipendenti, ma è difficile pensare che non ci sia un legame indiretto: con questa plusvalenza immediata, l'Inter ha ottenuto margine per avvicinarsi alle richieste di Percassi e preparare l'affondo decisivo per Lookman.

Lookman resta in attesa

Un altro indizio che lascia aperta la porta all'operazione arriva dal giocatore stesso. Lookman si trova ancora a Londra, a pochi giorni dall'inizio del campionato, senza alcuna multa (almeno per quanto concerne le comunicazioni ufficiali fatte dal club orobico) da parte dell'Atalanta per l'assenza agli allenamenti. Segnale che l'attaccante nigeriano continua a sperare nella cessione e che qualcosa si stia realmente muovendo. E le parole di Juric a riguardo lasciano intendere che anche la volontà dell'Atalanta sia quella di cederlo.

Altre cessioni per finanziare il colpo

Il piano nerazzurro non si ferma a Zalewski. In uscita c'è anche Kristjan Asllani, per il quale l'Inter ha raggiunto un'intesa di massima con il Bologna per la cessione a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita.

Le risorse generate dalle cessioni serviranno a colmare il divario economico e a consentire all'Inter di presentare l'offerta giusta per sbloccare definitivamente l'affare Lookman.