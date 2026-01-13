L’Inter perde ancora Calhanoglu per infortunio: quante partite salta e quando torna in campo

Hakan Calhanoglu si ferma ancora e l'Inter dovrà affrontare le prossime partite senza il suo centrocampista. Il turco era uscito dal campo negli ultimi minuti della partita contro il Napoli a causa di un problema al polpaccio e gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento al soleo sinistro, un infortunio fastidioso che richiederà diverse settimane di stop come chiarito dal club in un comunicato ufficiale. Salterà diverse partite importanti tra campionato e Champions League e potrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu soltanto a metà febbraio. Curiosamente un anno fa aveva accusato lo stesso problema fisico, sempre al polpaccio, fermandosi proprio il 13 gennaio.

Quante partite salta Calhanoglu

L'Inter è in allarme per le condizioni del turco che a causa del risentimento al soleo dovrà restare ai box per almeno 20 giorni. Chivu dovrà fare a meno di lui per circa tre settimane: Calhanoglu salterà cinque partite in campionato e due di Champions League, ossia quella contro l'Arsenal e il Borussia Dortmund decisive per accedere agli ottavi di finale della competizione. Difficilmente rientrerà tra i titolari prima di metà febbraio e la data cerchiata in rosso è quella della partita contro la Juventus, in programma il prossimo 15 febbraio. Il giocatore è uscito dal campo all'87' della partita contro il Napoli visibilmente dolorante, facendo preoccupare tutta la panchina.

Il centrocampo nerazzurro dovrà essere ridisegnato per i prossimi impegni, almeno per tutto il mese di gennaio, per poi rientrare in tempo per il Derby d'Italia contro i bianconeri. Non è la prima volta che Calhanoglu si fa male al polpaccio e nella scorsa stagione aveva rispettato i tempi di recupero stabiliti di tre settimane: esattamente un anno fa aveva subito lo stesso infortunio che lo aveva costretto a saltare cinque partite di campionato, la stessa previsione fatta oggi dallo staff medico dell'Inter. Non è il primo infortunio del turco in questa stagione, dato che a metà novembre aveva accusato un problema al polso e a dicembre aveva saltato il Genoa per un fastidio muscolare.