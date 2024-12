video suggerito

L'Inter mette in mostra dopo 18 anni la coppa dello Scudetto di Calciopoli: perché lo fanno solo ora Il titolo più contestato nella storia del calcio italiano, lo Scudetto 2005-2006 vinto a tavolino dall'Inter dopo le penalizzazioni di Juventus e Milan, rispettivamente prima e seconda in classifica. A distanza di quasi vent'anni, la Coppa è stata consegnata fisicamente ai nerazzurri, che hanno potuto finalmente esporla nella bacheca dei trofei.

A cura di Alessio Pediglieri

La bacheca dell'Inter si è arricchita di un nuovo trofeo, anche se siamo solamente a stagione in corso e sul campo quest'anno i nerazzurri non hanno vinto ancora nulla. Anzi, in campionato stanno rincorrendo Atalanta e Napoli, il cammino di Champions League è ancora lunghissimo e in Coppa Italia deve ancora iniziare. Eppure, da oggi nella bacheca ufficiale nella sede nerazzurra c'è una Coppa in più: si tratta della Coppa dello Scudetto della stagione 2005-2006, quella di Calciopoli, quando venne assegnato il titolo all'Inter dopo averlo revocato alla Juventus.

La Coppa dello Scudetto 2005-2006 ha fatto capolino nella bacheca dell'Inter

Il trofeo ha fatto capolino ed è stato incastonato tra i successi del club inserendosi per data, a fianco della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana 2005-2006 andando a completare in modo concreto il "piccolo triplete" che i nerazzurri conquistarono sotto la guida di Roberto Mancini e la presidenza di Giacinto Facchetti. Per anni, però, quella coppa fisicamente non ha mai riempito il vuoto in bacheca: la Coppa, prodotta dalla Lega per i Campioni d'Italia, era stata consegnata alla Juventus prima che lo scandalo di Calciopoli scoppiasse. A distanza di quasi vent'anni e con la definitiva conclusione di qualsiasi contenzioso in merito, ora l'Inter la può sfoggiare anche fisicamente.

L'anno di Calciopoli: le penalizzazioni di Juve e Milan, la vittoria a tavolino dell'Inter

La stagione 2005-2006 fu l'anno nero del calcio italiano, sprofondato nell'incubo più buio dopo quello del calcioscommesse degli anni '70-80. Sul campo, fu la Juventus ad aggiudicarsi il titolo di Campione d' Italia, prima davanti al Milan, secondo. L'Inter di Mancini concluse solamente al terzo posto, poi il ribaltone della giustizia sportiva che fu epocale: penalizzazioni pesantissime sia ai bianconeri sia ai rossoneri e nerazzurri che si ritrovarono – a tavolino – primi in classifica, a prendersi il titolo della discordia. Che da oggi è anche fisicamente stato consegnato.

Perché la Coppa dello Scudetto 2005-2006 è stata consegnata solamente adesso

Adesso, il vuoto è stato riempito, la Lega Serie A ha accettato la richiesta formale del club nerazzurro, proprio a pochi mesi dalla conclusione dell'ultimo ricorso da parte della Juventus, avvenuto lo scorso gennaio, quando il Consiglio di Stato ha fatto ancora muro, spingendo la società bianconera a desistere dopo 15 anni di tentativi per riavere ciò che ha sempre considerato un maltolto sportivo. La Juve nel novembre del 2011 aveva chiesto un mega risarcimento danni alla FIGC (443 milioni di euro): un processo interminabile, tra ricorsi al TAR, appelli e controappelli fino alla richiesta di rivolgersi al Consiglio di Stato, che ha messo il punto finale sulla vicenda.