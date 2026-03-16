L’Inter ha le mani sullo Scudetto dopo lo scivolone del Milan: quando può vincerlo matematicamente

La sconfitta del Milan contro la Lazio ha permesso all'Inter di allungare di un punto il vantaggio in classifica. Grazie al punto ottenuto contro l'Atalanta, la squadra di Chivu si è portata a più 8 sui rossoneri, con il Napoli che invece è risalito a meno 9 dalla vetta. Dati alla mano, con nove giornate al termine della Serie A, quanti punti potrebbero bastare all'Inter per conquistare lo Scudetto?

Inter, per la matematica servono 20 punti per lo scudetto

Alla 29a giornata di campionato, l’Inter ha 68 punti e le inseguitrici Milan e Napoli sono a quota 60 e 59. Con 9 partite da disputare, restano a disposizione 27 punti complessivi. Questo significa che se il Milan, prima antagonista dei nerazzurri, vincesse tutti i match arriverebbe a quota 87 punti. Con un calcolo semplice semplice dunque Lautaro Martinez e compagni per avere la certezza assoluta del trionfo e fugare ogni dubbio, dovrebbero toccare almeno quota 88. All'Inter servirebbero dunque almeno 6 vittorie e 2 pareggi, con la possibilità anche di incassare una sconfitta.

Questo vuol dire che servono esattamente 20 punti per avere la matematica certezza di diventare irraggiungibili per il Milan. Ovviamente questo dato fa riferimento a un Milan sempre vincente e lo scenario cambierebbe in caso di nuove frenate della squadra di Allegri. Insomma è evidente che gli 8 punti attuali di vantaggio sono un tesoretto importante per la capolista.

Il passo del Milan e le proiezioni per il titolo

Tenendo conto invece di una proiezione attuale e considerando anche gli scontri diretti (il 6 aprile ci sarà Napoli-Milan), le cose cambiano ovviamente. Il Milan attualmente viaggia su una media di due punti a partita, e quindi se dovesse mantenere questo passo potrebbe finire il campionato con circa 80 punti. Se così fosse, all'Inter potrebbero anche bastare tra i 12 e i 14 punti in 9 partite per laurearsi campione d'Italia. Sintetizzando: se il Milan (o il Napoli) non dovesse accelerare o cambiare passo, allora i nerazzurri con 4-5 vittorie vincerebbero lo Scudetto.