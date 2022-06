L’Inter annuncia il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024. E Lukaku mette subito like Dopo aver sistemato tutti i dettagli, l’Inter ha annunciato il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi. Subito è arrivato il ‘like’ di Lukaku.

A cura di Vito Lamorte

Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l'Inter. Il tecnico piacentino è arrivato poco dopo l'ora di pranzo nella sede del club nerazzurro e in seguito ad un colloquio con Steven Zhang è arrivata la firma sul rinnovo, che lo legherà alla società di viale della Liberazione fino al 2024.

Dopo aver sistemato tutti i dettagli, il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento insieme all'allenatore che ha riportato nella bacheca della Beneamata la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. L'ingaggio di Simone Inzaghi salirà da 3 a 4,5 milioni di euro a stagione.

Non c'erano particolari dubbi sul rinnovo del tecnico con l'Inter visti i tanti incontri fatti nelle ultime settimane e c'erano le parole di ottimismo dell'agente Tullio Tinti a certificare la tranquillità della situazione. Nel video con il quale la società nerazzurra ha comunicato il prolungamento dell'accordo, protagonista assoluto il presidente Steven Zhang: "Spacchiamo insieme per altri due anni".

Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2024".

Curioso episodio si è verificato dopo l'annuncio fatto dal presidente Zhang sui social: uno dei primi a mettere il ‘like' alla notizia del rinnovo di Inzaghi è stato Romelu Lukaku, che sta cercando in tutti i modi di tornare a Milano dopo la brutta esperienza vissuta a Londra con il Chelsea lo scorso anno.

Dopo aver messo a posto il contratto di Simone Inzaghi, ora l'Inter si butterà a capofitto nella campagna acquisti che vede già tanti nomi circolare in orbita nerazzurra ma finora non ci sono state ufficializzazioni: entro breve dovrebbero essere annunciati Onana e Mkhitaryan, poi ci sono da definire altre situazioni come quelle di Dybala e Bremer. E Lukaku, appunto.

(in aggiornamento)