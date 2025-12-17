Lino Banfi ospite agli allenamenti della Roma: il club ha voluto accogliere una sua richiesta

Lino Banfi agli allenamenti della Roma con tutta la squadra giallorossa insieme al tecnico Gasperini. Il club giallorosso ha raccolto l’appello del noto attore di voler conoscere Gasp e i giocatori e lo ha invitato a Trigoria.

Quando si pensa a Lino Banfi e il mondo del calcio a tutti viene subito in mente una sola cosa: ‘L'allenatore nel pallone'. Film che ha fatto la storia del cinema italiano e che ha reso noto ulteriormente al pubblico un attore straordinario come Banfi. Ma in queste ore in rete circola anche una foto che ritrae l'attore pugliese proprio sui campi di Trigoria insieme ad alcuni giocatori della squadra giallorossa. L'immagine è bellissima e mostra Banfi sorridente nell'abbraccio dei vari Mancini, Cristante, Pellegrini, Soulé, Ferguson, Kone, Wesley e tutti gli altri protagonisti dell'attuale Roma di Gasperini.

Lino Banfi con Gasperini e la maglia numero 555. (Foto AS Roma).

Già, proprio quel Gasperini che pare essere tanto caro a Lino Banfi tanto da essere il motivo della sua presenza nel pomeriggio a Trigoria. Come sottolineato dalla Roma attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale: "Il popolare attore pugliese, romano d’adozione e grande tifoso giallorosso, aveva espresso in una recente intervista il desiderio di conoscere Gian Piero Gasperini e i calciatori della Roma. L’appello è stato raccolto".

Il desiderio di Lino Banfi era dunque quello di vedere, stringere la mano e conoscere di persona proprio Gasperini insieme a coloro i quali quest'anno con l'ex tecnico dell'Atalanta stanno tenendo la Roma nelle parti alte della classifica a -3 dal primo posto e in piena lotta per un posto in quella Champions che alla Roma manca da troppo tempo. Lino Banfi è stato ricevuto nel Centro Sportivo Fulvio Bernardini dove gli è stata riservata una calorosissima accoglienza da parte di tutta la squadra, dello staff tecnico e della dirigenza.

Gssperini con Lino Banfi (foto AS Roma).

Gasperini ha ricevuto in dono dall’attore la storica maglia della Longobarda di Oronzo Canà, il personaggio interpretato proprio da Banfi nel film cult del 1984 in cui interpretava il ruolo di tecnico della medesima squadra. Tante le foto apparse, anche quella della maglia della Roma regalata a Banfi col numero 5-5-5 (il modulo scherzosamente citato nel film e usato da Canà nella sua idea di calcio ndr). Gasperini ha invitato Banfi a raggiungerlo sul campo per dare insieme l’avvio dell’allenamento e spiegare alla squadra la famosa tattica del 5-5-5 con il tono scherzoso e scanzonato che lo ha reso celebre.