L'infortunio di Scalvini è serio: il difensore dell'Atalanta costretto a un altro lungo stop Il difensore dell'Atalanta ha riportato un serio infortunio alla spalla nella partita con il Barcellona e sarà costretto ad operarsi. Scalvini dovrà fermarsi per almeno tre mesi. La sua stagione è quasi finita.

A cura di Alessio Morra

Che sfortuna per Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta potrebbe aver già chiuso già adesso la sua stagione. Per la seconda volta nell'arco di otto mesi il calciatore dei nerazzurri riporta un infortunio serio. Lo scorso giugno si era rotto il crociato, adesso sarà obbligato ad operarsi alla spalla. Lo stop previsto è di almeno tre mesi. L'Atalanta ha la possibilità di sostituirlo, considerato che il mercato è ancora aperto fino al 3 febbraio.

Secondo serio infortunio per Scalvini

Nell'ultima partita dello scorso campionato, Atalanta-Fiorentina, Scalvini riportò un infortunio al ginocchio, un problema al crociato che lo obbligò a saltare gli Europei e lo ha tenuto fuori dai campi per sei mesi. Rientrato lo scorso autunno si era ripreso il posto da titolare, ma contro il Barcellona dopo un contrasto aereo con Koundé è caduto male ed ha riportato un infortunio alla spalla. Uscito dal campo in barella, è tornato in Italia con la squadra e nella giornata di venerdì è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la gravità del problema. Scalvini dovrà operarsi.

Scalvini non tornerà a giocare prima di tre mesi

Il giocatore finirà sotto i ferri all'Humintas la prossima settimana e per lui si parla di uno stop di circa tre mesi. Ciò significa che tecnicamente potrebbe tornare a disposizione di Gasperini per la fase finale di campionato, ma prima di maggio non dovrebbe tornare in campo. Classe 2003, Scalvini in questa stagione ha disputato appena 8 partite (6 in campionato). L'Atalanta ora potrebbe intervenire sul mercato, e dopo Daniel Maldini, che a breve sarà ufficializzato, potrebbe acquistare anche un difensore.