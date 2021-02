Non arrivano buone notizie in casa Napoli dall'infermeria. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto in mattinata Kostas Manolas, hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia con interessamento dei legamenti. Un problema serio che lo costringerà ad uno stop di circa un mese e dunque a saltare le sfide contro Atalanta e Juventus. Gattuso ha gli uomini contati in difesa.

L'infortunio di Kostas Manolas è serio. Il report ufficiale sulle condizioni del difensore greco costretto ad abbandonare il campo nel confronto perso in casa del Genoa, hanno confermato i timori dello staff medico azzurro: "Kostas Manolas si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali, hanno evidenziato una distorsione di secondo grado della caviglia destra con interessamento del legamento peroneo-astragalico anteriore. Le condizioni del calciatore verranno valutate tra tre settimane".

Tempi di recupero dunque di almeno tre settimane per Manolas, con la prospettiva concreta di ritorno in campo tra un mese. Una vera e propria tegola dunque per Gennaro Gattuso costretto già a fare a meno di Kalidou Koulibaly, alle prese con il Coronavirus. Al momento l'allenatore azzurro si ritrova con gli uomini contati in difesa, con gli unici centrali a disposizione che sono Maksimovic e Rrhamani, il neoacquisto che finora non ha convinto.

Saranno loro probabilmente, a meno di un ricorso all'adattato Di Lorenzo, a giocare nelle prossime due delicate partite contro Atalanta (semifinale di ritorno di Coppa Italia) e Juventus. Due sfide che potrebbero essere decisive per il futuro di un Gattuso che dovrà provare a fare di necessità virtù. La speranza è che almeno Koulibaly si negativizzi al più presto, anche perché alle porte c'è anche la trasferta di Bergamo valida per la Serie A e il doppio confronto dei sedicesimi di Europa League contro il Granada.