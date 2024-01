L’infortunio di Alex Meret è più grave del previsto: quante partite salta il portiere del Napoli Il portiere del Napoli a causa di un serio problema muscolare sarà costretto a fermarsi per almeno un mese e mezzo. L’infortunio impedirà a Meret di giocare la Supercoppa Italiana, proverà a rientrare per il Barcellona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alex Meret è costretto a fermarsi. Il problema muscolare è più serio del previsto. Il Napoli perde il suo portiere per almeno una quarantina di giorni. Gollini viene promosso e sarà in campo, oltre che in Serie A, pure nella Supercoppa Italiana e probabilmente anche nell'andata degli ottavi di Champions League con il Barcellona. Per Mazzarri è un'altra grossa perdita.

Una mazzata dietro l'altra. Infortuni a cascata in casa Napoli. I partenopei, forse perché stanno rifacendo daccapo la preparazione, pagano pegno e mettono nell'elenco degli assenti un altro calciatore, il portiere titolare Meret, troppo spesso in discussione e che nell'ultima di campionato con il Monza era stato decisivo parando un calcio di rigore a Pessina. Proprio pochi minuti prima di quel penalty Meret aveva sentito tirare, stoicamente è rimasto in campo, ha neutralizzato il penalty prima di lasciare il posto a Contini, il terzo portiere – perché era assente pure Gollini.

Che l'infortuni non fosse di poco conto era chiaro sin dall'inizio, ma gli scenari peggiori si sono prefigurati. Gli esami strumentali hanno certificato una lesione seria al muscolo e Meret rischia fino a due mesi di stop! Una quarantina di giorni ai box, ahi lui, non glieli toglie nessuno. In linea puramente teorica il Napoli potrebbe riaverlo tra fine febbraio e inizio marzo. Questo il comunicato del club: "Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla. Di seguito lavoro aerobico e chiusura con partitina a campo ridotto. Gollini ha svolto seduta completa con il gruppo. Alex Meret si è sottoposto ad esami strumentali, al Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro".

Gollini promosso titolare, Contini vice. Meret si ferma. Ovvia l'assenza contro il Torino e pure con la Salernitana. Considerati i minimi 45 giorni di stop è obbligatorio pure lo stop per la Supercoppa Italiana, il Napoli sfiderà in semifinale la Fiorentina il 18 gennaio. L'obiettivo ora è la sfida con il Barcellona, che è in programma mercoledì 21 febbraio. Meret nella migliore delle ipotesi salterà almeno otto partite.