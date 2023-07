L’influencer che dà il due di picche ai calciatori sui social: “Fanno tutti la stessa cosa” Raquel Reitx è una influencer 24enne. In un podcast ha svelato quali sono gli approcci che riceve dai calciatori e come cercano un contatto con lei. Non fa nomi, però qualche dettaglio lo concede.

Raquel Reitx è l’influencer che ha raccontato che tipo di approccio hanno i calciatori e come sia sempre lo stesso.

Con lei un certo approccio non funziona. Ed è facile che il calciatore di turno riceva il più classico ‘due di picche'. Raquel Reitx è una influencer spagnola 24enne molto nota e ha una community di oltre mezzo milione di seguaci. Tra questi ci sono anche molti calciatori importanti: in un'intervista ha raccontato come tentano il primo approccio e un dettaglio che le strappa un sorriso, fanno tutti la stessa cosa al punto da farle credere che devono aver deciso la strategia "nello spogliatoio". In buona sostanza, crede che sia tutto concordato.

La giovane spiega all’interlocutore del podcast come funziona l’approccio che riceve.

Durante El podcast de Druni le hanno posto domande indiscrete dinanzi alle quali non s'è sottratta, dando risposte altrettanto intriganti. Quesito numero uno: i calciatori la corteggiano (anche) sui social? E in che modo? Questione quasi scontata, alla luce del gossip che gira intorno al mondo del pallone e alla disinvoltura che spesso spinge alcuni protagonisti a utilizzare i social network, anche a proprio discapito. "Trovo la cosa molto divertente – ha ammesso la giovane -. Molti giocatori del massimo campionato mi contattano ma dal modo in cui lo fanno mi sono fatta l'idea che sia siano passati una voce nello spogliatoio. Hanno tutti lo stesso atteggiamento".

Non fa nomi, però qualche dettaglio lo concede. Chi si aspettava che cedesse alla tentazione di dare qualche indizio sull'identità è rimasto deluso. Ma la curiosità che suscita descrivendo la tecnica di ‘avvicinamento' è pari all'ilarità. "La prima cosa che fanno è mandare un emoticon infuocata. Non mettono ‘mi piace' a una storia, mom commentano né altre reazioni evidenti… mandano una faccia innamorata oppure un cuore. E non rispondi, lo cancellano".

Possibile che nessuno sia mai riuscito a fare breccia? Nessuno è mai riuscito a valicare quel muro? Reitx chiarisce (anche) perché un comportamento del genere con lei non funziona. Basta ascoltare come chiude il suo dialogo con l'interlocutore nel corso del podcast per comprendere che, forse, è meglio cambiare piano… E soprattutto che serve inventarsi qualcosa "Non mi piace flirtare sui social network – ha aggiunto -. Ricevo messaggi diretti su WhatsApp e Instagram ma è difficile che risponda. Quando mi accompagno a una persona è perché l'ho prima conosciuta e l'ho incontrata dal vivo. Nono sono adatta a questo tipo di approccio".