L’incredibile primato di Julian Alvarez: a 23 anni ha già vinto 13 trofei e sono tutti diversi Julian Alvarez a 23 anni ha già vinto 13 trofei: tra River Plate, Manchester City e nazionale dell’Argentina. La particolarità è che l’attaccante ha vinto 13 trofei differenti.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester City ha vinto per la prima volta la Supercoppa Europea. La squadra di Guardiola ai calci di rigore ha piegato il Siviglia, che ha avuto la chance di conquistare l'ennesimo trofeo, ma dopo essere andato in vantaggio è stato agganciato da un gol di Palmer. Ennesimo trofeo per Pep Guardiola, serial winner d'eccellenza, e per gran parte dei suoi ragazzi, compreso Julian Alvarez che ha conquistato il 13° trofeo della sua carriera a soli 23 anni, e vincendolo ha stabilito un clamoroso record.

L'attaccante argentino ha avuto un ruolo importante nel match con il Siviglia, ha dato un contributo concreto ed ha trasformato anche un rigore, poi ha festeggiato il successo con i compagni di squadra. Julian Alvarez non si può definire uno dei titolarissimi del Manchester City, davanti ha quel ‘mostro' di bravura di Haaland, ma la sua firma nel triplete del 2022-2023 l'ha messa eccome, 17 gol in 49 partite. Con gli inglesi ha vinto il quarto trofeo, e potevano essere cinque, visto che il Community Shield è scivolato via ai calci di rigori, una decina di giorni fa.

Peccato per Alvarez che poteva mettere un altro trofeo nella sua già ricchissima bacheca. E ha dell'incredibile la bacheca dell'argentino che a 23 anni ha conquistato la bellezza di 13 trofei. Non è detto che sia un record, perché sono tanti i calciatori che iniziano a vincere titoli da ragazzi, ma probabilmente nessuno ha vinto 13 trofei differenti. E questo si che è clamoroso.

Julian ha iniziato a vincere in patria con il River Plate, con i Milionarios ha vinto sei titoli: campionato, coppa e supercoppa d'Argentina, il trofeo de Campeones de Liga Profesional, la Copa Libertadores e la Recopa Sudmericana. Quattro li ha portati a casa con il Manchester City: Premier League, FA Cup, Champions League e Supercoppa Europea.

E poi ci sono quelli pesantissimi con l'Argentina. Con la Seleccion ha preso parte alla Copa America 2021, giocò una partita, poi ha vinto la Finalissima contro l'Italia, la manifestazione che ha messo contrapposto le squadre vincitrici delle competizioni continentali, e i Mondiali 2022, trionfando da protagonista.

Alvarez in Qatar alza al cielo la Coppa del Mondo vinta con l’Argentina.

Quindi 13 trofei vinti a 23 anni e tutti titoli differenti, verrebbe da dire, per le statistiche, peccato per il Community Shield. E ora nel mirino c'è il Mondiale per Club, che il City disputerà in inverno da favoritissimo, per provare a migliorare il primato.