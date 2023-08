Il Manchester City vince la prima Supercoppa Europea della sua storia: Siviglia battuto ai rigori Il Manchester City vince ai rigori la Supercoppa Europea 2023: battuto il Siviglia ad Atene. Decisivo l’errore di Gudelj, che colpisce la traversa all’ultimo tentativo.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City ha battuto 5-4 ai calci di rigore il Siviglia e si è portato a casa la prima Supercoppa Europea della sua storia. I campioni d'Europa in carica non sono stati brillanti come al solito e hanno riscontrato più di qualche difficoltà per riuscire a superare la difesa degli andalusi.

Mendilibar ha preparato benissimo il match a livello tattico e poco dopo la metà della prima frazione è stato Youssef En-Nesyri a portare avanti gli spagnoli con un bel colpo di testa sul cross da sinistra di Acuna. L'attaccante del Siviglia, che è saltato altissimo tra Aké e Gvardiol, ha colpito in maniera perfetta e dando forza che ha terminato la sua corsa all'angolino.

I Citizens hanno iniziato a premere e poco dopo l'ora di gioco è stato il Cole Palmer a trovare il pareggio per il City: Rodri scodella al centro per Haaland, che non ci arriva, ma alle sue spalle si inserisce il giovane attaccante cresciuto nelle giovanili e con un pallonetto di testa batte Bounou di precisione.

Dopo il 90′ il risultato è ancora di parità e si decide tutto ai calci di rigore: decisivo l'errore di Gudelj dopo che gli altri 9 tiratori precedenti avevano avuto sempre la meglio sui due portieri.

Con questa vittoria l'Inghilterra supera l'Italia nella classifica delle Supercoppe europee vinte dai propri club, 10 a 9. Pep Guardiola ha vinto 4 volte la Supercoppa Europea da allenatore: con questo trionfo ha eguagliato Carlo Ancelotti.

Il tabellino di Manchester City-Siviglia

RETI: 25′ En-Nesyri, 63′ Palmer.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Akanji, Gvardiol, Aké; Rodri, Kovacic; Foden, Palmer (85′ Alvarez), Grealish; Haaland. All.: Guardiola.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas (83′ Montiel), Badé, Gudelj, Acuna; Jordan, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres (74′ Juanlu), Lamela (93′ Suso); En-Nesyri (93′ Rafa Mir). All.: Mendilibar.