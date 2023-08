Al Siviglia basta un passaggio per saltare due linee del City: così En-Nesyri punisce Guardiola Il Siviglia ha punito il Manchester City nell’unica occasione creata nel primo tempo con En-Nesyri: un passaggio centrale di Bono ha eluso il pressing dei campioni d’Europa e ha dato il via all’azione del gol.

A cura di Vito Lamorte

È bastato un passaggio per saltare due linee di pressione e puntare la porta avversaria per fare gol. In questo modo il Siviglia ha creato quasi dal nulla la rete del vantaggio nella finale di Supercoppa Europea 2023 contro il Manchester City. Una situazione estemporanea.

Il portiere Bono ha effettuato un passeggio centralmente e ha eluso, anche grazie ad un compagno che ha controllato in maniera fortunosa, il pressing dei campioni d'Europa e ha dato il via all'azione che ha portato al gol del vantaggio degli andalusi.

La palla è arrivata tra i piedi di Acuna, che ha crossato benissimo per a Youssef En-Nesyri: l'attaccante marocchino, volando altissimo tra Aké e Gvardiol ha messo la palla all'angolino e non ha lasciato scampo a Ederson. L'attaccante del Siviglia oltre allo stacco impressionante è riuscito a dare forza al pallone che non ha permesso al portiere dei campioni d'Europa in carica di intervenire.

Una giocata, quella in costruzione, che è parsa più casuale che studiata da parte del club andaluso ma, allo stesso tempo, bisogna sottolineare gli errori nella pressione dei Citizens e quelli in marcatura contro un calciatore molto bravo nel gioco aereo.

Secondo quanto riporta Opta, En-Nesyri ha realizzato 18 gol nel 2023 con il Siviglia, record tra i calciatori che attualmente giocano nella Liga tra tutte le competizioni.

Con un altro colpo di testa En-Nesyri era entrato nei libri di storia del calcio africano e di quello mondiale: il suo gol contro il Portogallo ai Mondiali in Qatar aveva reso la sua nazionale la prima semifinalista africana nella storia della Coppa del Mondo.

Il giocatore marocchino colpì il pallone a 2,78 metri di altezza: a riportare questo dato è beIN SPORTS attraverso il suo account Twitter, che sottolineò come l'attaccante del Siviglia aveva superato il colpo di testa di Cristiano Ronaldo contro la Sampdoria (2,56 metri).