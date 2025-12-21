L’incredibile infortunio di Folorunsho sostituito dopo il gol al Pisa: cade sbattendo contro il palo

Folorunsho costretto a uscire durante la sfida di campionato tra Cagliari e Pisa. Il giocatore dei sardi aveva appena segnato ma cadendo in spaccata sbatte sul palo e non riesce a proseguire.

Incredibile l'infortunio di Folorunsho a inizio secondo tempo della sfida tra Cagliari e Pisa. Il centrocampista dei sardi è riuscito ad andare in gol battendo Sempre approfittando di una dormita della difesa ospite. L'ex Napoli sbuca alle spalle di un difensore della squadra di Gilardino e mette in rete di testa la palla che vale il punteggio di 1-1. Ricadendo Folorunsho però scivola forte verso la porta schiantandosi violentemente con la gamba sul sul palo. Il giocatore del Cagliari ha preso velocità anche per via del terreno bagnato dalla pioggia.

Folorunsho esulta dopo aver visto la palla finire in rete e sentito l'esultanza del pubblico. I suoi festeggiamenti però durano davvero pochissimo e infatti dopo pochi secondi si accascia in area di rigore poco distante da quel pallone che aveva appena messo in rete. Deiola immediatamente richiama l'attenzione dei sanitari per farli entrare in campo e prestare soccorso al proprio compagno di squadra. Dopo le prime cure ricevute però Folorunsho poi non riesce a proseguire.

Folorunsho non riesce a proseguire.

Incredibile davvero quanto accaduto dato che Folorunsho inizialmente, anche preso dall'urlo dello stadio, sembrava stesse bene esultando con il resto dei compagni. Dopo pochi secondi però sul suo volto si nota subito una smorfia di dolore e il giocatore finisce a terra soccorso da Deiola, il primo andato ad abbracciarlo. Inizialmente si pensava a un infortunio muscolare perché non era chiaro cosa fosse davvero accaduto. Il giocatore però, ripreso dalle telecamere, si tocca subito la gamba e così la dinamica è più chiara.

Folorunsho prova a continuare e capire se giocando il dolore sarebbe andato via. Ma Pisacane dopo un po' è costretto a sostituirlo. La dinamica è stata di fatto molto brutta e mostra la gamba destra di Folorunsho finire violentemente contro il palo sbattendo la gamba che sembra quasi piegarsi. Il giocatore del Cagliari così si accascia a terra e Pisacane manda subito in campo Mazzitelli preferendo. Da capire ora dopo eventuali esami cosa sarà successo a Folorunsho chiaramente in dubbio in vista del prossimo match di campionato contro il Torino.