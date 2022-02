L’incredibile condizione di Zidane per accettare il PSG: Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco La prima richiesta da Zinedine Zidane al Paris Saint-Germain per sedere sula panchina del Parco dei Principi sarebbe clamorosa.

A cura di Vito Lamorte

Il Paris Saint-Germain guida comodamente la Ligue 1 ed è agli ottavi di finale di Champions League ma il prossimo futuro del club francese è una grande incognita. Se fino a qualche settimana fa il percorso europeo era la chiave di tutto in vista della prossima stagione, più passano le settimana e più non ci sono punti fermi a cui può aggrapparsi Mauricio Pochettino. L'allenatore argentino, che era in bilico già la scorsa estate, difficilmente sarà al suo posto e Zinedine Zidane è il principale candidato per sostituirlo.

In tanti a Parigi avrebbero voluto Zizou già in sella ma il buon andamento in campionato e il sorteggio contro il Real Madrid in Champions hanno bloccato l'operazione, sia dal punto di vista della società che del diretto interessato. Tutto rimandato, pare.

Secondo la stampa inglese, dopo i primi sondaggi Zidane avrebbe iniziato a porre delle condizioni per accettare l'incarico in vista del prossimo anno e la prima sarebbe quella di portare sotto la Tour Eiffel Cristiano Ronaldo: il tecnico francese ha già avuto a che fare con il portoghese al Real Madrid e i risultati sono sempre stati di altissimo livello.

Zidane sa che per la prossima stagione potrebbe non avere a disposizione Kylian Mbappé, sempre più rivolto verso Madrid, e per sostituirlo vorrebbe Cristiano Ronaldo: davvero a Parigi stanno pensando di mettere insieme Lionel Messi e Neymar con CR7? Queste voci sembrano piuttosto fumose e non frutto di concrete ipotesi, ma negli ultimi anni abbiamo visto realizzarsi tante situazioni che sembravano impossibili. Cristiano, che ha appena compiuto 37 anni, è approdato lo scorso agosto al Manchester United dopo l'esperienza alla Juventus ma il nuovo corso del club inglese potrebbe vederlo lontano dai Red Devils.

Sulla panchina di Old Trafford, dopo la partenza di Ole Gunnar Solskjaer e l'arrivo di Ralf Rangnick, potrebbe sedersi proprio Mauricio Pochettino: l'allenatore argentino in Inghilterra ha lasciato un grande ricordo per quello che ha fatto al Tottenham e la dirigenza dello United sembra sempre più intenzionata a puntare su di lui per costruire il nuovo progetto dei Red Devils dalla prossima stagione.