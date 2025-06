L’imbarazzo di Simone Inzaghi nel video con un tifoso dell’Al Hilal che gli fa un’ardita profezia Inzaghi muove i primi passi nell’ambiente saudita e l’incontro con un tifoso lo lascia perplesso: gli consegna un regalo, poi gli fa una profezia sul Mondiale per Club. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

Simone Inzaghi ha dato il via alla sua avventura in Arabia Saudita come allenatore dell'Al Hilal, un nuovo inizio dopo il ciclo chiuso con l'Inter con la sconfitta in finale di Champions League. È un mondo completamente nuovo per l'allenatore che si sta adattando alla cultura e al modo di vedere il calcio dei sauditi: domenica ha tenuto il primo allenamento e ha fatto un discorso alla sua squadra negli spogliatoi e nei giorni prima della partenza per il Mondiale per Club si sta immergendo nella sua nuova realtà incontrando i tifosi.

L'ambiente è completamente diverso dall'Italia e l'ex nerazzurro sta prendendo le misure con tutto quanto, anche con i suoi sostenitori che fanno le profezie più bizzarre. È quello che gli è accaduto negli ultimi giorni: un uomo gli si è avvicinato per consegnargli un regalo di buon auspicio per l'inizio del suo nuovo incarico e ha predetto per lui grandi successi al Mondiale per Club. Inzaghi ha accettato di buon grado l'omaggio anche se sembrava perplesso per tutto il tempo davanti al tifoso che per farsi capire ha cercato di parlargli in spagnolo.

La profezia del tifoso a Inzaghi

La scena per il nuovo allenatore dell'Al Hilal è stata piuttosto imbarazzante perché non si aspettava di ricevere un regalo. Invece un tifoso si è presentato da lui con una busta bianca contenente il dono, trattenendosi con lui per scambiare qualche chiacchiera. L'uomo sembrava un sostenitore acceso del club e anche piuttosto ottimista, tanto che ha fatto a Inzaghi due profezie parlando in spagnolo: prima gli ha augurato di diventare il miglior allenatore della storia della società, poi ha predetto per lui la vittoria contro il Real Madrid e anche il trionfo nel Mondiale per Club.

L'allenatore è rimasto a guardare sorridendo, un po' confuso per quanto stava accadendo. Poi ha concesso una foto al tifoso e lo ha ringraziato in italiano prima di andare via. Un incontro particolare per Inzaghi che sta muovendo i primi passi all'interno del mondo saudita, una realtà distante dal suo quotidiano che dovrà imparare a conoscere prima di mostrare il suo valore sul campo durante le partite.