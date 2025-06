Il primo discorso di Inzaghi come allenatore dell’Al Hilal: si fa aiutare da un interprete Inzaghi ha condotto il suo primo allenamento all’Al Hilal e ha parlato con i giocatori che erano presenti negli spogliatoi: “Siamo onorati di essere qui” Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi può cominciare il suo lavoro all'Al Hilal in vista del Mondiale per Club, la competizione che gli permetterà di esordire sulla nuova panchina. Tra pochi giorni tutta la squadra partirà per gli Stati Uniti dove ritroverà anche l'Inter, ma l'allenatore è concentrato solo sul suo presente. I tifosi non vedono l'ora di guardare la sua squadra in campo e anche lui sta prendendo le misure con il nuovo ambiente.

I social del club lo seguono passo dopo passo, regalando tutte le prime immagini del suo adattamento. Ieri ha incontrato per la prima volta la sua squadra e ha tenuto un discorso ai giocatori che erano presenti negli spogliatoi: non ci sono ancora tutti, dal mercato arriveranno nuovi innesti e neanche tutto il suo staff è al completo, ma l'ex nerazzurro ha voluto dedicare comunque qualche parola a tutto il gruppo accompagnato da un interprete.

Cosa ha detto Inzaghi alla sua squadra

Ieri pomeriggio Inzaghi ha condotto il suo primo allenamento all'Al Hilal e si è soffermato qualche minuto per parlare a tutta la sua squadra negli spogliatoi. Ha abbracciato i giocatori uno a uno, spiegando cosa si aspetta da loro: "Siamo onorati di essere qui, con grande entusiasmo, con voglia di vincere che è la cosa più importante. Abbiamo fiducia in tutti voi. Quando ci saranno tutto gli altri giocatori parleremo più a fondo, ma dobbiamo prepararci bene in questi giorni anche se siamo pochi. Otto persone sono venute con me dall'Italia, due ragazzi li abbiamo trovati qua ma hanno ottime referenze".

Poi ha fissato le prossime tappe che il club dovrà affrontare, come il Mondiale per Club: "Saremo questi in questi giorni per andare a giocare la Coppa del Mondo. Poi avrete tre settimane per riposarvi, è stata una stagione lunga anche per me e il mio staff". Inzaghi ha tenuto il suo primo discorso in italiano, aiutato da un interprete che è stato sempre al suo fianco da quando è sbarcato in Arabia Saudita.