L’ex di Lavezzi ricorda il “Pocho” tra amore e falsi amici: “Spero si circondi di gente migliore” La modella e attrice argentina Natalia Borges, legata a Ezequel Lavezzi fino al 2022 ha risposto via social a chi le domandava del suo stato d’animo dopo le ultime vicissitudini accadute al “Pocho”, attualmente ricoverato in una clinica. “Ho solo amore e belle cose per lui nel mio cuore. Nulla accade per caso, spero tutto ciò possa farlo stare meglio” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ezequiel Lavezzi sta relativamente meglio rispetto a qualche settimana fa quando si diffuse la notizia di un suo ricovero d'urgenza in ospedale per una frattura e ferite da taglio. Il tutto seguito da ulteriori allarmanti condizioni di salute dell'ex campione argentino, dipinto in un contesto psicofisico alquanto preoccupante. In parte smentito e in parte confermato da ulteriori indiscrezioni. Come l'ultima, arrivata direttamente via social dall'ex fidanzata del Pocho, Natalia Borges, che rimarca l'incredibile affetto che la lega ancora a lui ma riporta anche nubi sull'ambiente che lo circonda, augurandogli "che possa trovare amici migliori".

Il Pocho argentino è attualmente ricoverato al Dharma Sanatorium, un istituto dedicato al trattamento della salute mentale, dall'inizio di gennaio 2024, pochi giorni successivi alle dimissioni dall'ospedale in cui era stato ricoverato d'urgenza in circostanze tutt'altro che definite. Lo scorso 7 gennaio su Lavezzi è calato un velo di riservatezza oltre il quale è stato sempre più complicato ottenere aggiornamenti sul suo reale stato di salute che ha tenuto per diversi giorni col fiato sospeso l'Argentina intera e milioni di tifosi sparsi in ogni dove il Pocho abbia giocato.

Ciò che è chiaro è che oggi sta ricevendo tutte le cure mediche necessarie per curare e porre fine alla sua situazione clinica per ristabilirlo definitivamente, anche se il contatto con l'esterno è ancora monitorato attentamente: vive isolato, in una routine quotidiana all'interno della clinica, con l'utilizzo del cellulare limitato a poche ore al giorno e le uniche visite che riceve sono quelle legate alla ristretta cerchia di familiari e amici. Proprio si quest'ultimo aspetto si è soffermato il pensiero di Natalia Borges, l'ultima sua compagna ufficiale, che ha rotto il silenzio, via social con una storia in diretta nel rispondere a diverse domande dei suoi follower.

"Che ne pensi del momento che sta attraversando Lavezzi?", le ha chiesto ad un certo punto un utente e la risposta non è mancata. Subito, la modella che era stata legata al Pocho per tre anni poi conclusasi nel 2022, non ha avuto remore a esprimere il proprio pensiero di enorme affetto verso l'ex compagno: "E' difficile parlare di lui in questo momento, ma sono molto felice che ora stia facendo ciò che avrebbe dovuto fare già tanto tempo fa. Spero con tutto il cuore che riesca farlo e trovare la sua pace mentale e la felicità".

Parole d'affetto che hanno lasciato però, anche spazio a qualche retroscena che adombra il presente in cui il Pocho ha vissuto negli ultimi tempi: "Spero che possa trovare amici migliori, forse, una compagnia migliore". Poi ancora good vibration in direzione del Pocho: "Tutto accade per una ragione" ha poi concluso Borges "e credo che questo sia accaduto affinché lui stia molto meglio di prima. Gli mando amore e tutte le cose belle che posso mandare perché ho solo amore nel mio cuore".