Lavezzi è irraggiungibile, solo due persone parlano con lui: spunta un misterioso account social Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del Pocho filtrano dalla cortina di ferro che il fratello, Diego, e la compagna, Guadalupe, hanno alzato intorno a lui.

Isolato. Protetto. Ezequiel Lavezzi vive in una realtà ovattata. Suo fratello Diego, di dieci anni più grande, gli fa quasi da padre e lo accudisce in maniera molto premurosa. La compagna attuale, Guadalupe, è l'amore al quale restare aggrappato come salvagente per un naufrago che si ritrova in mezzo alla tempesta.

E la situazione in cui versa il Pocho è molto simile: messo spalle al muro da una truffa milionaria subita dall'ex agente, circondatosi di amicizie pericolose, finito nella rete di vizi ed eccessi al punto da doversi disintossicare.

A casa, nell'abbraccio della quiete familiare, non in una clinica di riabilitazione: è lì che ha scelto (e hanno scelto per lui) di proseguire il trattamento terapico che gli sarebbe stato prescritto, quell'aiuto medico e psicologico fondamentale, le "cure di ogni tipo" per uscire dalla brutta piega che sembra aver preso la sua vita una volta appese le scarpette al chiodo.

L'ex giocatore di Napoli e Paris Saint-Germain è stato messo al sicuro dagli affetti più cari che gli hanno alzato intorno una rete di sicurezza. Vogliono tenerlo al riparo. Ne ha bisogno perché da solo, soprattutto in questa fase, non sarebbe in grado di sopportare la pressione mediatica divenuta asfissiante da quella sera della festa a Punta del Este che ha avuto un epilogo confuso, tremendo sul piano emotivo, scioccante per i dettagli dell'incidente che l'ha coinvolto.

Il ricovero in ospedale per una frattura alla clavicola e sospette lesioni da taglio dopo una baruffa sono la punta dell'iceberg del momento difficile che sta attraversando Lavezzi. Per venirne fuori c'è solo una strada, l'ha individuata il fratello e comporta tagli dolorosi, drastici alle relazioni pubbliche, alle frequentazioni abituali, a quella cerchia di amici frequentati finora.

Tutto viene filtrato, pochissimo arriva a Lavezzi. E quel che arriva viene censurato, sfumato, rivisitato. È affidato alla dedizione del fratello, che lo ha messo sotto una campana di vetro. "Siamo molto preoccupati anche per l'impossibilità di comunicare con lui", è la versione confidata da persone molto vicine al Pocho, almeno fino a prima dell'incidente al party che ha cambiato di colpo la sua quotidianità.

Da allora anche la gestione e l'utilizzato dei suoi account social sarebbe passato nelle mani di Diego. Lavezzi ha due account. Quello ufficiale da 5 milioni di follower, ma non si sa bene adesso da chi è controllato, e un altro seguito da molte meno persone che riguarda la sua vita privata. Sì, ci sono le sue foto – hanno aggiunto in tv -. Ma gli amici sospettano che non sia lui perché stanno riscontrando strani movimenti di follow e unfollow.