Lavezzi ricoverato in un centro di salute mentale dopo l’intervento della polizia: “Era aggressivo” Ezequiel Lavezzi di nuovo ricoverato. Dall’Argentina rimbalzano notizie contrastanti e non ci sono certezze sulle condizioni di salute del Pocho, che sarebbe in un centro di salute mentale dopo l’intervento della polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è grande confusione intorno allo stato di salute di Ezequiel Lavezzi. Il Pocho sta vivendo in prima persona la parabola che hanno vissuto tanti personaggi dello sport, che dopo una carriera di successo hanno vissuto una parabola discendente spesso fatta di eccessi e di problemi di salute. Ma sull'ex giocatore del Napoli ci sono davvero poche conferme in merito alla sua condizione fisica.

Da diversi giorni si rincorrono voci che preoccupavano il mondo del calcio per la salute dell'ex calciatore: dall’Argentina nelle scorse ore si era parlato addirittura di un ricovero in terapia intensiva in seguito a un’overdose ma il figlio Tomás ha smentito sui social ma ha confermato che il padre è “in cura”. Insomma, mistero sulle condizioni di Lavezzi continua dopo un episodio ancora non chiarito di poco più di due settimane fa a Punta del Este, in Uruguay.

Per molti era finito in ospedale e i familiari hanno sostenuto che fosse caduto da una scala ma per diversi media sudamericani il 38enne avrebbe avuto un malore legato alla sua tossicodipendenza e si sarebbe ricoverato per disintossicarsi.

Quanto accaduto è ancora poco chiaro: si è parlato di un incidente avvenuto durante una festa nella sua villa a Punta del Este che gli ha causato la frattura della clavicola ma inizialmente sembrava fosse stato vittima di un accoltellamento, ipotesi poi smentita. Resta il giallo sulla dinamica dell’accaduto. Complicato anche il trasferimento dall’Uruguay in Argentina perché Lavezzi è stato sedato dopo aver avuto uno scompenso.

Da domenica il vicecampione del mondo nel 2014 e campione olimpico a Pechino 2008 sarebbe ricoverato in una clinica per la cura della salute mentale nel quartiere Boedo di Buenos Aires, dove sono già state seguite diverse celebrità come i musicisti Charly García e Pity Álvarez, l'attrice Noemí Alan e l'artista Felipe Pettinato.

Secondo quanto riferito alla TN dalla stazione di polizia di quartiere 14 B, Lavezzi è stato trasferito con un'ambulanza privata e il personale medico aveva richiesto la collaborazione degli agenti di polizia per il trasferimento perché l'ex giocatore “era aggressivo”.

Si tratta di una struttura sanitaria che offre diversi ambienti con aree ricreative dove i pazienti ricoverati possono riprendersi e rilassarsi: sono presenti diversi ambienti con aree relax come ping pong, attrezzi da palestra e un ampio patio dove prevalgono il verde e la vegetazione. Allo stesso tempo, dispone di un gran numero di professionisti e specialisti di alto livello per curare ciascuno dei pazienti.

Qualche giorno fa il Pocho era riapparso sui social in una foto con l'ex compagno German Denis ma poi era arrivata questa notizia del presunto ricovero che aveva rimescolato nuovamente tutto fino alle parole di Tomas Lavezzi, che aveva provato a fare chiarezza e smentire alcune indiscrezioni: “Mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose non vere. Non ha avuto alcuna overdose né altre cose del genere”.