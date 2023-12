Lavezzi torna sui social dopo il misterioso incidente: il Pocho fotografato insieme a Denis Lavezzi è tornato in prima persona sui social dopo il misterioso incidente e nelle stories di Instagram c’è il Pocho fotografato insieme a German Denis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Ezequiel Lavezzi ha vissuto giorni molto particolari. L’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-German è rimasto coinvolto in un incidente dai contorni poco chiari qualche giorno fa in Uruguay e per diverse ore si sono susseguite voci assolutamente discordanti su cosa stesse realmente accadendo al Pocho.

L'ex calciatore ora è nell’abitazione di famiglia a Rosario, sua città natale, assistito dal fratello maggiore Diego e dalla nuova fidanzata Guadalupe: a loro Lavezzi si è aggrappato per riuscire a rialzarsi dopo essersi ritrovato in mezzo alla tempesta.

Travolto dai problemi economici, ma soprattutto tradito da chi considerava un amico vero, Lavezzi sarebbe sprofondato in un vero e proprio dramma umano ed esistenziale: secondo El Trece Tv, le ferite da arma da taglio emerse in occasione dell’incidente a Punta del Este, sarebbero state autoinflitte dal Pocho, che ha vissuto – e vive ancora – momenti di grave difficoltà psicologica.

Si tratta di notizie e supposizioni tutte da verificare e confermare, visto quanto è girato e quanto si è detto nei giorni scorsi, ma che spiegherebbero la dinamica dell’incidente e la successiva gestione della difficile situazione. Lavezzi starebbe seguendo un piano di disintossicazione dopo un periodo di difficoltà e si è completamente affidato alla sua famiglia.

Per provare a placare le tante voci di un accoltellamento e di un litigio familiare, il figlio 20enne, Thomas, ha condiviso un messaggio eloquente: "Mio padre sta bene. Lo dico per tutti coloro sono sinceramente preoccupati per lui. Adesso basta, smettetela di inventare finte versioni su quanto accaduto".

Nelle scorse ore Lavezzi è tornato in prima persona sui social dopo il misterioso incidente e nelle stories di Instagram c'è il Pocho fotografato insieme a German Denis, suo ex compagno di squadra al Napoli e con la nazionale argentina. "Che bello rivedere la tua faccia da supereroe!" Ti voglio bene ‘Chabon'": questa la didascalia alla foto.

Nelle stesse ore su un altro account di Instagram, presumibilmente del barbiere del Pocho, erano spuntati altri due contenuti in cui Lavezzi era protagonista: una foto con il parrucchiere e un video in cui si vede l'ex calciatore alle prese con lo specchio e il fresco taglio di capelli.

Un immagine molto diversa rispetto a quella di Lavezzi che riposa da solo sul divano di qualche giorno fa pubblicata dal fratello Diego.