"Lavezzi ricoverato per overdose", la notizia dall'Argentina smentita dal figlio Tomas: "Basta falsità" Il figlio dell'ex calciatore Ezequiel Lavezzi, Tomas, smentisce la notizia di un ricovero in ospedale del padre per un overdose: "Mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere".

A cura di Vito Lamorte

Tomás Lavezzi, figlio di Ezequiel "El Pocho" Lavezzi, ha risposto su Instagram per smentire le voci su un ricovero d'urgenza del padre e sull'aggravarsi delle sue condizioni di salute circolate nelle ultime ore: "Mio padre sta bene ed è in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono”.

Nelle scorse ore il giornalista argentino Luis Ventura nel corso del programma televisivo “Secretos Verdaderos” aveva riportato che l’ex attaccante del Napoli era stato ricoverato in una clinica privata in Uruguay. Questo è solo l'ultimo rumors da quando, poco prima di Natale, si sono rincorse voci di un accoltellamento e di una presunta dipendenza da droghe mentre la famiglia aveva parlato di un incidente domestico.

Due settimane fa il Pocho Lavezzi era stato protagonista di un episodio confuso e ancora poco chiaro durante una festa a Punta del Este ed era stato ricoverato d'urgenza. Per molti era finito in ospedale e i familiari hanno sostenuto che fosse caduto da una scala ma per diversi media sudamericani il 38enne avrebbe avuto un malore legato alla sua tossicodipendenza e si sarebbe ricoverato per disintossicarsi.

Tomás Lavezzi aveva già difeso con forza il padre, quando era ricoverato in ospedale in Uruguay, e la sua ultima pubblicazione risale a tre giorni fa, quando ha condiviso una foto in cui abbracciava i suoi genitori: "Che felicità stare con voi. La cosa più grande che ho. Siete fantastici".

Il fratello del Pocho, Diego Lavezzi, aveva condiviso una foto di Ezequiel mentre era a casa che dormiva e non in un centro di riabilitazione per disintossicarsi come era stato diffuso dai media argentini dopo il misterioso incidente. Nell’immagine si vede l'ex calciatore che dorme sul divano di casa: “Smettetela di inventare scemenze. Rispetto per lui e per la famiglia. Ricoverato, che palle! Parliamo del nostro Paese che adesso è messo veramente male!”.

Come già anticipato, Tomas Lavezzi aveva cercato di rassicurare tutti e di smentire le voci che si stavano rincorrendo sulle condizioni di salute del padre: “Per tutti coloro che sono preoccupati, mio padre sta bene. Smettetela di inventare versioni perché dietro a tutto questo c’è una famiglia”.

In realtà si sa poco delle reali condizioni di Lavezzi e non ci sono conferme né sul ricovero per disintossicazione né sulla ferita all’addome e la frattura della clavicola. Qualche giorno fa il Pocho era tornato sui social in una foto con l'ex compagno Denis ma poi era arrivata questa notizia che aveva rimescolato nuovamente tutto.