L’ex amante di Neymar pubblica una chat privata con Messi: “Dove posso incontrarti?” La modella e influencer brasiliana Fernanda Campos ha pubblicato la chat privata in cui Leo Messi le chiederebbe di incontrarla: lei gli dà due opzioni.

A cura di Paolo Fiorenza

In Sudamerica nelle ultime ore sono esplose nuove voci di crisi del matrimonio tra Leo Messi e la moglie Antonela Roccuzzo, dopo quelle di qualche giorno fa quando il 36enne campione del mondo era stato oggetto di gossip circa una presunta relazione con una famosa giornalista argentina. In quel frangente era dovuta intervenire la moglie di Cesc Fabregas, Daniella Semaan, amica dei Messi da tanti anni, per smentire tutto. Stavolta il chiacchiericcio è molto peggio, visto che un'altra donna, altrettanto famosa e addirittura già passata per le mani di Neymar (reo confesso in quel caso), ha diffuso lo screenshot della chat privata in cui Messi le chiede dove può incontrarla.

Fernanda Campos è una modella e influencer brasiliana

Qualche ora fa il seguitissimo media brasiliano Metropoles ha avuto accesso a una conversazione tra la modella e influencer Fernanda Campos e Messi. La donna è la stessa che lo scorso giugno aveva svelato di aver trascorso la vigilia della festa di San Valentino (che in Brasile cade il 12 giugno e non il 14 febbraio) assieme a Neymar a San Paolo. Anche in quel caso la Campos aveva pubblicato gli screen della chat col calciatore brasiliano, che aveva iniziato a flirtare con lei durante i Mondiali in Qatar del novembre scorso. Neymar aveva ammesso il tradimento nei confronti della compagna Bruna Biancardi, da cui aspettava una figlia (poi nata ad ottobre) e che qualche giorno fa lo ha lasciato dopo l'ennesima infedeltà. In quella circostanza il giocatore dell'Al Hilal, aveva pubblicato un post di scuse su Instagram spiegando di aver fatto "un errore".

Adesso Fernanda è di nuovo al centro del gossip più sfrenato per via delle rivelazioni bollenti su Messi. Nella chat che è stata pubblicata e che è esplosa con milioni di visualizzazioni, il 36enne calciatore dell'Inter Miami mostra interesse ad incontrare la ragazza e chiede dove potrebbe vederla. La risposta della Campos gli dà due opzioni: "Brasile o Privacy", riferendosi in quest'ultimo caso alla piattaforma dove vende contenuti per adulti. Messi risponde che non può aprire quel link, visto che appunto è per abbonati, e chiede qual è il luogo in Brasile dove vive Fernanda.

"C'è chi pensa che sia una bugia, ma è un altro giocatore che viene da me, proprio come Neymar – ha detto la modella – All'epoca tutti dicevano che mentivo e alla fine ho provato tutto quello che dicevo. Non ho motivo di mentire". Le rivelazioni della Campos hanno rinfocolato le voci su un momento difficile che starebbero attraversando Leo e la moglie Antonela: la coppia sta assieme da 15 anni, si è sposata nel 2017 e ha avuto tre figli: Thiago, Mateo e Ciro.