Fango su Messi, accusato di aver tradito Antonela: la moglie di Fabregas smentisce tutto Dilaga ovunque il presunto scoop del tradimento di Messi con una famosa giornalista argentina: “Leo e Antonela sarebbero addirittura sull’orlo della separazione”. Interviene la moglie di Fabregas a smentire tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre continua a mietere successi in campo – ultimo dei quali la vittoria della sua Argentina in casa del Brasile, un successo storico, visto che i verdeoro non avevano mai perso in casa nelle qualificazioni mondiali – Leo Messi si ritrova suo malgrado sulle prime pagine dei media di gossip. Il 36enne campione dell'Inter Miami è ricoperto di fango per il presunto scoop di un seguitissimo account Twitter, che lo ha accusato di aver tradito la moglie Antonela Roccuzzo con una famosa giornalista argentina. Il rumore della vicenda è tale che ha ritenuto opportuno intervenire – per smentire tutto – la moglie di Cesc Fabregas, Daniella Semaan, carissima amica di famiglia dei Messi.

Antonela Roccuzzo con Daniella Semaan: la moglie di Fabregas è una delle sue migliori amiche

Secondo il media brasiliano ‘Direto Do Miolo', "dopo più di 15 anni insieme, Messi e Antonela affrontano la più grande crisi del loro matrimonio e sarebbero addirittura sull'orlo della separazione. La giornalista Sofia Martinez è considerata la chiave della crisi nel matrimonio del giocatore". Viene citata come fonte "la stampa spagnola", ma lì non si trova nulla al riguardo, quindi la vicenda è assolutamente campata in aria. E tuttavia in era social accade che il tweet in questione arrivi a quasi 10 milioni di visualizzazioni, diffondendo la notizia ovunque. Al punto che si sente in dovere di spazzare via questa robaccia Daniella Semaan, molto vicina alla famiglia Messi.

Rispondendo a un post su Instagram, la moglie di Fabregas ha scritto: "Ma che pubblicazione è questa che non ha significato… e non ha nulla di giusto". Cesc e Daniella vanno regolarmente in vacanza con Leo e Antonela, i due calciatori si conoscono da una vita, avendo giocato assieme nelle giovanili del Barcellona e poi in prima squadra per tre anni tra il 2011 e il 2014.

Leo Messi con la giornalista argentina Sofia Martinez

La giornalista Sofia Martinez aveva fatto notizia durante i Mondiali dello scorso anno in Qatar quando aveva fatto un discorso appassionato al termine di un'intervista con Messi, successiva alla vittoria in semifinale sulla Croazia. "Voglio solo dirti che, a prescindere dai risultati, c'è qualcosa che nessuno può toglierti ed è il fatto che hai lasciato il segno nella vita di tutti, non c'è bambino che non abbia la maglia della tua squadra, e questo per me va oltre la vittoria di qualsiasi Coppa del Mondo – aveva detto – Nessuno può togliertelo e questa è la mia gratitudine per tanta felicità che porti a molte persone. Spero davvero che porterai queste parole nel tuo cuore perché credo davvero che sia più importante che vincere un Mondiale e tu questo l'hai già ottenuto, quindi grazie capitano".

Messi e Antonela si conoscono fin dall'infanzia e hanno una relazione solidissima che dura da 15 anni. La coppia si è sposata nel 2017 e ha tre figli, Thiago, Mateo e Ciro. Non c'è davvero nulla che faccia pensare che quanto affermato su Leo abbia il ben che minimo fondamento.