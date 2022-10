Lewandowski perseguitato al Pallone d’Oro: De Bruyne e Benzema imbarazzati, non possono guardare Robert Lewandowski non ha un buon rapporto con il Pallone d’Oro. Non è sfuggita una situazione che è stata letta come una grande mancanza di rispetto nei confronti del polacco.

Il Pallone d'Oro 2022 è ormai storia. A trionfare come da pronostico è stato Karim Benzema, che ha preceduto sul podio finale Sadio Mané e Kevin De Bruyne. Non sono mancate, come in ogni edizione del prestigioso trofeo, le polemiche: da quella per il mancato premio di club dell'anno al Real Madrid campione d'Europa (titolo finito al Manchester City), a quella per l'esclusione dai primi tre di Robert Lewandowski che ha chiuso quarto.

Il centravanti polacco che è stato comunque insignito del premio Muller riservato al capocannoniere della stagione in virtù dei suoi 69 gol nell'anno solare tra Bayern Monaco (58) e Polonia (11), è finito al quarto posto. Lewa non ha un buon rapporto con il Pallone d'Oro come confermato anche dalla doppia beffa incassata in passato: nell'edizione 2020 che avrebbe vinto a mani basse, il trofeo non fu assegnato anche a seguito della pandemia, mentre nel 2021 si è dovuto arrendere a Leo Messi con tanto di dibattito sui meriti effettivi e dichiarazioni anche piccate.

E al bomber che ha sempre mantenuto un profilo molto basso, non è stato riservato un trattamento all'altezza anche in questa edizione della cerimonia. A nessuno, tra fan, telespettatori e tifosi, è sfuggito un particolare durante il discorso di Lewandowski per la premiazione per il trofeo Muller. All'improvviso infatti sul maxi-schermo alle sue spalle è sbucata la gigantesca immagine di Erling Haaland. Come se non bastasse il padrone di casa e grande gloria Didier Drogba ha completato l'opera.

L'ivoriano è intervenuto durante il discorso della punta del Barcellona, mostrando il suo entusiasmo per il rendimento del norvegese: "Sai, questo ragazzo… è in fiamme, amico mio". Grande imbarazzo tra i presenti, con la telecamera che ha indugiato sia su De Bruyne che su Benzema, che hanno reagito in modo sorpreso a quella scena. Lewandowski dal canto suo è rimasto spiazzato, e quasi balbettando ha risposto con parole di circostanza: "La stagione è molto lunga".

Sui social la scena è stata fortemente criticata da molti appassionati che hanno considerato quella di Drogba come una mancanza di rispetto nei confronti di Lewandowski. Su Twitter infatti si può leggere: "È così imbarazzante, immagina di essere invitato a un evento per un premio e devi parlare di un altro giocatore", e poi ancora: "È stato così irrispettoso", e infine: "Ogni anno una mancanza di rispetto per Lewandowski". Insomma sembra quasi che il centravanti sia "perseguitato".