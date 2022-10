A Lewandowski brucia ancora tanto: indica l’assurdo caso in cui Benzema non vincerà il Pallone d’Oro Lunedì prossimo sarà assegnato il Pallone d’Oro 2022: Karim Benzema è il grande favorito, per Robert Lewandowski solo in un caso potrebbe non vincere. Un’assurdità che dimostra quanto ancora bruci al polacco il trofeo ‘scippatogli’ nel 2020.

Mancano poche ore all'assegnazione del Pallone d'Oro 2022: la proclamazione avverrà lunedì prossimo nel gala serale che avrà luogo al Théâtre du Châtelet di Parigi. Raramente in passato c'è stato un grande favorito come quest'anno, anche in virtù delle nuove regole stabilite dagli organizzatori di France Football, in base alle quali si prenderà in considerazione non l'anno solare ma la stagione agonistica 2021/22, e soprattutto non peserà come in passato la carriera dei giocatori.

A meno di improbabili cataclismi, sarà Karim Benzema a coronare a quasi 35 anni il suo percorso agonistico che lo ha visto vincere 5 Champions League al Real Madrid, oltre a svariati titoli nazionali e coppe tra Lione e merengues. L'attaccante che ha riabbracciato la nazionale francese dopo l'esilio dovuto allo scandalo Valbuena dovrebbe essere incoronato sul trono di miglior calciatore in circolazione in virtù delle reti decisive segnate a pacchi nell'ultima Liga ma soprattutto nella cavalcata in Champions della squadra di Ancelotti.

Karim Benzema è il grande favorito del Pallone d’Oro 2022

I suoi rivali principali sono il compagno di squadra Vinicius, Sadio Mané, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne. E poi anche l'eterno Robert Lewandowski, ugualmente a segno a mitraglia negli ultimi mesi. Nessuno di loro sembra oggettivamente in grado di togliere il Pallone d'Oro a Benzema, ed anche l'attaccante polacco trasferitosi nella scorsa estate dal Bayern Monaco al Barcellona sembra dello stesso avviso. Anche se uno scenario in cui il francese potrebbe vedersi beffato esiste, almeno a sentire Lewandowski…

"Sì, probabilmente Benzema quest'anno vincerà il Pallone d'Oro, a meno che non lo cancellino…", ha detto tra il sarcastico e il polemico il polacco, con chiaro riferimento al trofeo ‘scippatogli' nel 2020, quando France Football cancellò – forse troppo frettolosamente – quell'edizione del premio a causa della pandemia di Covid, privando Lewandowski di una vittoria che quell'anno sembrava certa (come poi fu certificato dall'assegnazione del premio The Best della FIFA). Una vicenda che evidentemente gli brucia ancora, né ha aiutato a chiudere la ferita il secondo posto della scorsa edizione alle spalle di Leo Messi. Lunedì sapremo chi sarà il successore del giocatore del PSG e si porterà a casa il riconoscimento per il 2022.