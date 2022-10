Come viene deciso il vincitore del Pallone d’Oro: chi vota e le nuove regole per il 2022 Il 17 ottobre verrà assegnato il Pallone d’Oro 2022. Da questa stagione sono cambiate le regole e i criteri di valutazione, novità anche per le votazioni.

A cura di Alessio Morra

Il Pallone d'Oro in questo 2022 ha subito una piccola grande rivoluzione. Gli organizzatori, dopo la decisione assurda che ha regalato il premio nel 2021 ancora una volta a Messi, hanno deciso di modificare i criteri di valutazione. Il Pallone d'Oro per tanti anni è stato assegnato nel mese di dicembre, ma da quest'anno si cambia. Perché i calciatori verranno giudicati sulla stagione terminata e quindi il premio verrà assegnato prima dei Mondiali del Qatar. La data in cui si conoscerà il nome del vincitore è lunedì 17 ottobre. Super favorito è Benzema, che ha vinto da protagonista la Liga e soprattutto la Champions League con il Real Madrid nella passata stagione.

Chi sceglie i candidati al Pallone d’oro e come avviene la votazione

I candidati sono 30. L'elenco è stato scelto dalla redazioni di France Football e de L'Equipe. Con loro hanno stilato le liste l'ambasciatore del Pallone d'Oro Didier Drogba, ex straordinario calciatore del Chelsea, e due giurati d'eccezione: il giornalista vietnamita Truong Anh Ngoc e la giurata ceca Karolina Hlavackova, che hanno indovinato in pieno il podio del Pallone d'Oro 2021, rispettivamente quello maschile e quello femminile. Per decretare il vincitore ci saranno anche i voti dei primi 100 paesi del Ranking FIFA.

Come viene assegnato il Pallone d’oro: i criteri di valutazione

Le regole sono state modificate e per la scelta del miglior calciatore della stagione innanzitutto non si considera più l'anno solare, ma la stagione, in questo caso il 2021-2022. Ma determinanti saranno le prestazioni individuali, così come le prestazioni collettive le vittorie di squadra. Ma le carriere non contano più, ciò significa che non si può vivere di gloria riflessa. Determinanti anche la classe del singolo calciatore e il senso del fair play.

Perché il Pallone d’Oro 2022 viene assegnato prima dei Mondiali in Qatar

Per la prima volta nella storia di questo trofeo è cambiato il periodo che viene preso in considerazione. Ora non ci si basa più sull'anno solare, ma sulla stagione appena terminata. Le valutazioni sui singoli giocatori si sono chiuse il 31 luglio. Per questo il premio verrà assegnato qualche settimana prima dell'inizio dei Mondiali Qatar 2022, che quindi peseranno e non poco sull'edizione successiva, quella del 2023.