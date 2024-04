video suggerito

Lottatore MMA vomita un misterioso liquido blu: viene applicata una regola poco conosciuta Episodio mai visto quello accaduto durante un combattimento di MMA: un lottatore ha vomitato un misterioso liquido blu e l'arbitro ha immediatamente fermato il match, applicando una regola poco conosciuta tra lo sconcerto del pubblico e dei commentatori.

A cura di Paolo Fiorenza

Un finale davvero mai visto, con l'applicazione immediata da parte dell'arbitro di una regola poco conosciuta: il combattimento di MMA tra Kafele Mensah e Josh Spatz è stato interrotto quando il primo ha vomitato un misterioso liquido blu nell'ottagono, mentre il suo avversario si allontanava schifato e l'orrida chiazza si diffondeva sul tappeto.

Il match, disputato nella categoria pesi leggeri, si stava svolgendo in maniera apparentemente normale nell'ambito del Dynasty Combat Sports 91, meeting di arti marziali miste in programma alla Pinnacle Bank Arena di Lincoln, nel Nebraska. Ma c'era qualcosa che covava dentro Mensah e che è esploso durante il primo round dell'incontro: dopo essersi separato da un ‘clinch', ovvero una presa a stretto contatto, il lottatore statunitense si è allontanato da Spatz ed è apparso stare un po' sulle sue. Il motivo si è capito pochi istanti dopo, quando Mensah ha vomitato un liquido di colore blu.

A quel punto l'arbitro, con ottima conoscenza del regolamento, ha immediatamente fermato il match e decretato la vittoria di Spatz per "KO tecnico – Perdita di fluidi corporei". Mentre tutti cercavano di capire esattamente cosa fosse successo, addetti alla riunione sono entrati nell'ottagono e hanno asciugato l'immonda poltiglia blu con degli asciugamani (saranno stati contenti i protagonisti degli incontri successivi…).

La regola poco conosciuta applicata in caso di vomito nelle MMA

Sebbene rare, le squalifiche dovute ai "fluidi corporei" non sono del tutto assenti nei combattimenti di arti marziali miste. La regola è contenuta nelle Unified Rules of Mixed Martial Arts e recita: "Se un combattente, nel corso di un round, perde visibilmente il controllo delle funzioni corporee (vomito, urina, feci), il combattimento verrà interrotto dall'arbitro e il combattente perderà l'incontro per KO tecnico a causa di interruzione medica".

Il regolamento delle MMA che disciplina la perdita di fluidi corporei

Quindi, nonostante la sorpresa del pubblico ed anche dei commentatori della riunione, l'arbitro del combattimento ha preso la decisione corretta a termini di regolamento.

Che cosa ha vomitato Kafele Mensah: cos'era il liquido blu

Qualche ora dopo la conclusione dell'incontro che lo ha visto squalificato, ci ha pensato lo stesso Kafele Mensah a fare chiarezza su cosa fosse quel misterioso liquido blu vomitato sul tappeto: "Se volete sapere che drink era, si trattava di fottuto Grape Gatorade", ha scritto il lottatore su Facebook, tirando in ballo un integratore liquido all'uva di colore appunto blu. Probabilmente lo ha bevuto ghiacciato poco prima del combattimento, non esattamente una decisione saggia…