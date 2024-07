video suggerito

Lottatore di MMA si rompe la testa, il suo avversario inorridito: “Ho visto uscire il suo cervello” Conclusione drammatica del combattimento di MMA tra Justin Gonzales e Brendan Loughnane: quest’ultimo ha spaccato la testa del britannico con una devastante ginocchiata, raccontando poi di aver visto il cervello dell’avversario uscire dalla testa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Si sono vissute scene raccapriccianti nell'ottagono di Sioux Falls, nel South Dakota, teatro di un incontro di MMA davvero efferato, che ha visto uno dei due lottatori rompersi la testa all'altezza della fronte. Una bella spaccatura, al punto che il suo avversario dopo il match – ovviamente vinto per interruzione prima del limite – ha raccontato di aver potuto vedere con orrore il cervello fuoriuscire dal cranio.

La ginocchiata devastante di Loughnane a Gonzales: gli spacca la testa

Il peso piuma americano Justin Gonzales stava affrontando il britannico Brendan Loughnane al PFL 6, una riunione di Professional Fighters League, quando ha subìto il grave infortunio a poco meno di due minuti dalla fine del secondo round. Gonzales si è trovato a fronteggiare una ginocchiata devastante di Loughnane, dopo che aveva abbassato la testa alla sua sinistra in maniera improvvida, esponendosi al colpo terrificante del suo avversario.

È stato come se una martellata si fosse abbattuta contro il capo del britannico: una profonda ferita gli si è aperta sulla fronte, facendo colare abbondante sangue lungo il suo volto. Una scena terribile che ha colpito in primis chi era di fronte a lui: prima di scatenare un altro attacco, Loughnane ha perfino indicato il taglio sulla testa del suo avversario, quasi volesse implorare l'arbitro di fermare al più presto il combattimento.

Gonzales è una maschera di sangue, ma vuole continuare

Decisione effettivamente presa poco dopo dall'arbitro, che ha sospeso l'incontro e ha invitato un medico ad esaminare il taglio di Gonzales a bordo gabbia, prima di trarre la conclusione pressoché immediata che il lottatore non era in grado di continuare. Eppure, nonostante la gravità della ferita e la grande quantità di sangue che gli copriva il viso e il corpo, il 33enne britannico insisteva col medico di lasciarlo proseguire il combattimento.

"Ho potuto vedere il suo cervello uscire dalla testa"

Gonzales si è poi messo le mani sulla testa quando è stata ufficialmente assegnata la vittoria per KO tecnico a Loughnane. Quest'ultimo ha poi aggiunto dettagli impressionanti sull'infortunio del suo avversario: "Ho potuto vedere il suo cervello uscire dalla testa e ho pensato: ‘Jason (l'arbitro, ndr), fagli un favore, ragazzo'. Le cose si metteranno male".

Fortunatamente – al di là della scena pulp cui hanno assistito gli spettatori nell'arena e davanti alla TV – non ci sono state ulteriori conseguenze per Gonzales: il britannico ha tuttavia pagato caro il KO subìto a Sioux Falls, visto che è stato eliminato dal girone dei pesi piuma del torneo PFL di questa stagione, non accedendo ai playoff.