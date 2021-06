L'Ungheria passa in vantaggio contro la Francia grazie a un gol di Fiola che chiude la prima frazione in vantaggio per 1-0. L'esultanza generale dello stadio (a Budapest, la Puskas Arena è tutto esaurito e non ci sono restrizioni anti-Covid) ha inevitabilmente contagiato anche lo stesso autore del gol che nel tentativo di festeggiare insieme ai propri tifosi, gettandosi nell'abbraccio del pubblico ungherese, ha letteralmente messo a soqquadro la postazione di una giornalista che era a bordo campo per commentare il match.

Fiola si è portato davanti al banchetto allestito a bordo campo e ha lanciato i fogli e i monitor presenti sul tavolo generando la reazione incredula della stessa giornalista sorpresa da quell'eccesso di euforia. Successivamente, l'inviata, con tanto di microfono, al termine dei primi 45′, è stata inquadrata dal maxi schermo dello stadio sorridente e comunque divertita per quanto successo poco prima sulla sua postazione. Un gol dell'Ungheria contro la Francia, era talmente inaspettato che forse nemmeno lo stesso Fiola credeva di esserci riuscito per davvero.

Dopo pochi minuti è poi terminata la prima frazione con l'Ungheria e il pubblico della Puskas Arena che hanno continuato ad esultare. Un gol alla Francia favorita per la vittoria finale degli Europei era a dir poco inaspettato ma la nazionale di Rossi è riuscita comunque nell'intento dimostrando grande carattere e voglia di regalare una gioia immensa al pubblico di casa.

A farne le spese è stata però proprio la povera giornalista che ha assistito in diretta ai festeggiamenti di Fiola che ha esultato insieme a tutti i tifosi ungheresi, ma mai si sarebbe aspettata che avesse potuto rivoltare la sua postazione in preda all'euforia di quel momento a dir poco storico per un Ungheria che vuole continuare a sorprendere.