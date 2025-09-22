Calcio
L’esame di maturità a scuola e poi la partita con il PSG, l’assurda giornata di Ibrahim Mbaye

Prima di scendere in campo per Marsiglia-PSG Ibrahim Mbaye ha dovuto fare tappa a scuola per sostenere un esame: si diplomerà al liceo scientifico a fine anno.
A cura di Ada Cotugno
Lo slittamento della partita tra Marsiglia e PSG ha complicato le cose per i parigini che potrebbero disertare completamente la cerimonia di consegna del Pallone d'Oro che si terrà in contemporanea alla partita. Ma rende più densa anche la giornata di Ibrahim Mbaye che oltre a tutto questo in mattinata ha sostenuto l'esame di maturità a scuola: non poteva saltare un appuntamento così importante e per questo non è partito con il resto della squadra perché prima doveva superare il test.

È la storia assurda del giovane attaccante che oltre agli impegni nel calcio professionistico porta avanti anche gli studi al liceo scientifico che non gli fa deroghe. Per questo lo slittamento della partita non è una scusa sufficiente per saltare l'esame previsto proprio questa mattina, una tappa fondamentale per potersi diplomare alla fine dell'anno assieme ai suoi compagni di classe.

L'esame di maturità di Ibrahim Mbaye prima della partita

La curiosa coincidenza è stata svelata dal PSG che ha annunciato i giocatori convocati per la trasferta contro il Marsiglia. Le Classique si sarebbe dovuto giocare ieri ma è stato spostato alla prima data utile a causa della tempesta che ha stravolto la città e dunque anche i giocatori hanno dovuto rivedere i loro piani. L'attaccante classe 2008 non è riuscito a partire con il resto della squadra perché prima doveva recarsi a scuola per sostenere l'esame di maturità: a 17 anni gli manca poco per il diploma e la riforma scolastica francese prevede valutazioni durante l'anno che formeranno il 40% del voto finale.

Non poteva saltare l'esame e per questo raggiungerà da solo il resto della squadra a Marsiglia una volta uscito da scuola. Ibrahim Mbaye è al PSG da quando ha 10 anni ma neanche il passaggio in prima squadra lo ha portato a lasciare lo studio: l'attaccante frequenta l'ultimo anno di liceo scientifico, il più delicato, e per questo non può trascurare gli impegni scolastici che influiranno sul diploma. Un caso curioso, visto che nel giro di poche ore passerà dal suo banco al campo da calcio per giocare la partita più sentita di tutta la Francia.

