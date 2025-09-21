Il PSG sarà in campo durante la cerimonia del Pallone d’Oro: perché la partita è stata spostata

I tifosi del PSG si preparano a vivere una giornata molto intensa con la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro che si terrà domani a Parigi dove a trionfare potrebbe essere Ousmane Dembélé: è uno dei candidati più forti assieme a Lamine Yamal, ma purtroppo la squadra non potrà essere lì con lui in un momento così importante. Nello stesso momento infatti i parigini scenderanno in campo a Marsiglia per le Classique, la grande classica del calcio francese che si sovrapporrà al grande evento mondiale.

In realtà non era previsto, perché Marsiglia-PSG doveva giocarsi questa sera al Velodrome ma è stata spostata di un giorno per motivi di sicurezza. Uno slittamento necessario ma che complica di molto i piani di tutti, dato che la società dovrà dividersi tra il campo e la cerimonia che potrebbe rivelarsi importantissima.

Perché Marsiglia-PSG è stata spostata

Dembélé è infortunato e non avrebbe potuto comunque giocare contro il Marsiglia, ma alla cerimonia del Pallone d'Oro sarà sostanzialmente da solo perché tutta la squadra sarà impegnata in casa della squadra di De Zerbi per una delle partite più attese di tutta la stagione. Le Classique era stato pianificato per questa sera ma è slittato di 24 ore a causa dell'allerta meteo arancione scattata in città: le previsioni meteo sono avverse e per l'incolumità dei tifosi il prefetto ha deciso di spostare l'incontro che da regolamento deve essere disputato il prima possibile.

E la cerimonia del Pallone d'Oro a Parigi non è una scusante valida per non rispettare le regole, neanche se il premio potrebbe andare a un giocatore del PSG. Una situazione surreale che ha fatto scattare le polemiche tra i tifosi ma che non ha altra soluzione: l'articolo 548 stabilisce che "quando una partita non può iniziare a causa del maltempo, viene rinviata, oppure, quando è stata interrotta definitivamente, riprende dal momento dell'interruzione il giorno successivo (salvo in condizioni estreme), a un orario stabilito dai servizi della LFP", dunque la prima data utile è proprio il lunedì del gala. I giocatori del PSG scopriranno chi ha vinto il premio quando saranno ancora in campo, senza la possibilità di presenziare all'evento.