L'errore di Piqué contro l'Inter che gli ha cambiato la vita: "Forse non ci sarebbe la Kings League" Gerard Piqué racconta l'errore clamoroso commesso contro l'Inter che gli ha cambiato la vita: "Forse non ci sarebbe la Kings League".

A cura di Vito Lamorte

Un errore commesso contro l'Inter portò Gerard Piqué ad avere dei dubbi sul suo futuro da calciatore. Dopo pochi mesi decise di smettere. Il 12 ottobre 2022 è una notte che è rimasta impressa nella mente dell'ex difensore del Barcellona perché ha cambiato la sua vita e il suo futuro. I catalani pareggiarono 3-3 con i nerazzurri una tiratissima partita della fase a gironi della Champions League che sancì, di fatto, l'eliminazione dei blaugrana dal torneo.

Ci sono momenti che segnano la carriera di un calciatore: alcuni elevano il giocatore allo status di leggenda mentre altri lasciano un segno doloroso e indelebile. Quella sera, e nei giorni successivi, Piqué diventò uno dei bersagli principali per il suo errore nel primo gol della squadra di Simone Inzaghi e lo stesso Gerard iniziò a pensare che forse il calcio non era più il suo posto nel mondo.

L'errore di Piqué contro l'Inter che gli ha cambiato la vita

Al Barcellona serviva una vittoria dopo aver perso a Milano e i catalani passarono in vantaggio allo scadere del primo tempo, ma la gioia durò poco: al 50′ un lancio di Bastoni scavalcò la difesa blaugrana e, inspiegabilmente, Piqué lasciò andare la palla verso il portiere con un gesto per fare capire che non vi era nessun pericolo alle spalle. In realtà non era così. Probabilmente pensava che ter Stegen fosse più avanti ma Barella si infilò da dietro, controllò la palla e la scaraventò in rete pareggiando i conti.

Quel gol fu solo l'inizio di una serie di errori difensivi e di mancanza di lucidità da parte della difesa catalana che capitolò altre due volte la partita si chiuse con un pareggio per 3-3 che, di fatto, lasciava pochissime speranze al Barça di andare avanti in Champions League. E così fu.

Pochi giorni dopo Gerard Piqué decise di annunciare il suo ritiro da calciatore professionista. Non si è trattato di un ritiro annunciato ma di un ritiro indotto. Il difensore prese una decisione drastica appena tre settimane dopo e scelse di appendere gli scarpini al chiodo dopo le critiche dalla stampa e qualche malumore con lo staff tecnico.

Piqué: "Senza questo errore, forse non ci sarebbe la Kings League"

Qualche tempo dopo, Piqué ha analizzato l'azione in diretta streaming con il suo amico e socio Ibai Llanos: "È il gesto con le braccia a farlo sembrare un grave errore. Penso che se salto, non la prendo mai. Ho avuto questa sensazione in diretta. Inconsciamente faccio il gesto di ‘calmati, questa palla va al portiere'. È vero che non ho visto il giocatore dietro, ma ho detto: "Lo lascio al portiere". Se non faccio quel gesto con le mani, la gente non se ne accorge. Ma senza questo errore, forse non ci sarebbe la Kings League".