Leoni all’Inter, la strategia di mercato per arrivare al difensore del Parma: pronte cinque cessioni

Giovanni Leoni è uno degli obiettivi principali del mercato dell’Inter. Il Parma chiede 40 milioni di euro per il 18enne e a viale della Liberazione stanno studiando un piano per arrivare al difensore e il tesoretto per il giocatore classe 2006 può arrivare da cinque cessioni.

Cristian Chivu garantisce per il ragazzo, avendolo visto da vicino nella breve esperienza sulla panchina gialloblù, e vorrebbe svecchiare un po' il reparto difensivo che ha un'età media molto alta. Per assicurarsi uno dei calciatori italiani più promettenti, però, l'Inter deve effettuare delle uscite e far entrare un po' di cash nelle casse.

Leoni all'Inter, la strategia di mercato: pronte cinque cessioni

Il primo indiziato a partire è Mehdi Taremi, che non ha dato l'apporto sperato e non è riuscito ad essere un ricambio affidabile della coppia Lautaro-Thuram. I nerazzurri puntano alla plusvalenza e la sua valutazione di 8 milioni ha visto diversi club bussare alla porta dell'Inter come Besiktas, West Ham, Fulham e Leeds.

Chi potrebbe portare un tesoretto importante nelle casse nerazzurre è Kristjan Asllani, che viene valutato 18-20 milioni di euro e ha declinato diverse offerte dall'estero perché vorrebbe restare in Italia. Piace alla Fiorentina, che lo vorrebbe inserire nell'operazione che comprenderebbe anche Sebastiano Esposito rientrato dall'Empoli: l'attaccante viene valutato 8 milioni e oltre alla Viola è cercato anche dal Cagliari.

In uscita anche Tajon Buchanan e Tomas Palacios. Il calciatore canadese vorrebbe tornare al Villarreal dopo la parentesi degli scorsi mesi e potrebbe portare nelle casse nerazzurre circa 10 milioni di euro. Su di lui c'è anche il Sassuolo ma il giocatore preferirebbe tornare in Spagna.

La situazione del difensore argentino è un rebus dal suo arrivo ma è certo che saluterà Milano solo a titolo definitivo: Palacios è valutato 5-6 milioni di euro ma hanno bussato alle porte dei nerazzurri sono i turchi del Rizespor. A suo tempo l'arrivo del difensore venne salutato con grande scetticismo e l'assenza di pretendenti fa capire un po' le difficoltà che potrebbero esserci nel piazzarlo.

L'Inter sta studiando queste operazioni in uscita per poter sferrare l'attacco decisivo con il Parma per Leoni. Non è una trattativa facile e potrebbe sbloccarsi anche ad agosto inoltrato.